¡Rachel McAdams ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood!

Rachel McAdams, quien dio vida Regina George en Chicas Malas, desde ayer ya tiene su estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood.
Rachel McAdams recibió su estrella de manos de Steven Nissen, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood, durante una ceremonia en el Paseo de la Fama.
El nombre de la famosa actriz canadiense Rachel McAdams ahora brilla en la estrella número 2.833, muy cerca del icónico Teatro El Capitán.
Rachel McAdams estuvo rodeado de sus seres más queridos, sus padres Lance McAdams y Sandra McAdams, al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, en tan importante ocasión la acompañaron algunos colegas actores.
