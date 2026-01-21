Gente
¡Rachel McAdams ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood!

Rachel McAdams posando feliz con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
La actriz canadiense Rachel McAdams (47) recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En tan importante ocasión la protagonista de Chicas Malas estuvo acompañada de sus padres y algunos colegas. ¡Adelante!

Por ABC Color

Rachel McAdams, quien dio vida Regina George en Chicas Malas, desde ayer ya tiene su estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood.

Rachel McAdams junto a sus padres Lance McAdams y Sandra McAdams en el Paseo de la Fama de Hollywood, California. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
Rachel McAdams recibió su estrella de manos de Steven Nissen, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood, durante una ceremonia en el Paseo de la Fama.

Rachel McAdams y Steven Nissen, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
El nombre de la famosa actriz canadiense Rachel McAdams ahora brilla en la estrella número 2.833, muy cerca del icónico Teatro El Capitán.

El actor estadounidense Dylan O'Brien, el cineasta estadounidense Sam Raimi, la actriz canadiense Rachel McAdams y el actor irlandés Domhnall Gleeson posan durante la ceremonia de entrega de la estrella a McAdams en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Frederic J. BROWN / AFP)
El actor estadounidense Dylan O'Brien, el cineasta estadounidense Sam Raimi, la actriz canadiense Rachel McAdams y el actor irlandés Domhnall Gleeson posan durante la ceremonia de entrega de la estrella a McAdams en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Frederic J. BROWN / AFP)

Rachel McAdams estuvo rodeado de sus seres más queridos, sus padres Lance McAdams y Sandra McAdams, al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, en tan importante ocasión la acompañaron algunos colegas actores.

