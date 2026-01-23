Gente
23 de enero de 2026 - 10:41

La concejala asuncena Jazmín Galeano ya tiene a Tomás en sus brazos

Jazmín Galeano Sapena posó para la fotógrafa Celeste Montaner con Tomás a bordo. Ahora, la concejala asuncena ya tiene a su bebé en brazos.
Jazmín Galeano Sapena posó para la fotógrafa Celeste Montaner con Tomás a bordo. Ahora, la concejala asuncena ya tiene a su bebé en brazos.Instagram/Jaz Galeano Sapena

La concejal de Asunción Jazmín Galeano y Sebastián Bedoya dieron la bienvenida a Tomás. “Estamos locos de amor y gratitud”, escribió Jaz en las redes.

Por ABC Color

Tomás Sebastián Bedoya Galeano llegó al mundo anoche a las 20:03 para llenar de aún más amor el hogar de Jazmín Galeano Sapena y Sebastián Bedoya. El bebé nació a las 40 semanas de gestación con 3230 gramos y 50 centímetros.

¡Pura ternura! El recién nacido Tomás Bedoya Galeano. (Captura de la historia de Instagram de Sebastián Bedoya)
“Gracias a todos por sus mensajes, con Sebastián estamos locos de amor y gratitud”, escribió la mamá de estreno Jaz Galeano en su cuenta de Instagram junto a una postal donde se ve al recién nacido en brazos de su orgulloso papá.

Tomás en brazos de su papá Sebastián Bedoya. (Captura de la historia de Instagram de Jaz Galeano)
“Mañana o en los próximos días les voy a responder a todos sus mensajes tan lindos. Gracias por tanto amor y cariño hacia mi bebé. ¡Bienvenido Tomi!“, destacó la concejala asuncena Jazmín Galeano.