La concejala asuncena Jazmín Galeano ya tiene a Tomás en sus brazos

Tomás Sebastián Bedoya Galeano llegó al mundo anoche a las 20:03 para llenar de aún más amor el hogar de Jazmín Galeano Sapena y Sebastián Bedoya. El bebé nació a las 40 semanas de gestación con 3230 gramos y 50 centímetros.

“Gracias a todos por sus mensajes, con Sebastián estamos locos de amor y gratitud”, escribió la mamá de estreno Jaz Galeano en su cuenta de Instagram junto a una postal donde se ve al recién nacido en brazos de su orgulloso papá.

“Mañana o en los próximos días les voy a responder a todos sus mensajes tan lindos. Gracias por tanto amor y cariño hacia mi bebé. ¡Bienvenido Tomi!“, destacó la concejala asuncena Jazmín Galeano.