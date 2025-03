Asunción: PPQ suma a Jazmín Galeano a su bancada, con miras a elecciones de 2026

Jazmín Galeano (ex PEN), concejala de Asunción, anunció oficialmente esta mañana su paso a la bancada del Partido Patria Querida (PPQ). Con esta movida, Galeano se suma a los concejales Álvaro Grau, Pablo Callizo y Paulina Serrano, con quienes ya conforma hace tiempo el tercer espacio, opositor a la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

“Esta no es una decisión que tomo de manera precipitada, es algo que estuve analizando con mucha anticipación. Son cuatro años de venir trabajando con tres colegas del Partido Patria Querida y haciendo frente en la Municipalidad de Asunción con diferentes batallas y proyectos”, dijo Galeano.

Explicó que considera al partido de oposición como un espacio donde puede proyectarse y con el que comparte muchos valores. “Un partido que tiene una estructura en Asunción con la que podemos construir, con un equipo joven que me va a llenar de adrenalina y de la energía necesaria para poder continuar en la política, con miras a las elecciones del 2026″, remarcó.

Galeano señaló que como parte de la bancada de Patria Querida mantendrá la misma línea que viene llevando. “Nuestro foco constante es el de ser contralores, en el sentido de analizar con responsabilidad absolutamente todos los expedientes que ingresan a la Junta Municipal y dejar una postura firme al respecto. Compartir con la ciudadanía la información que obtenemos y oponernos, en caso de que no corresponda”, agregó.

Apuntan a lograr más escaños en 2026

La concejal Galeano señaló, asimismo, que con la actual conformación de la Junta Municipal resulta más complicado construir una mayoría que haga frente a la gestión del intendente Rodríguez. “Sobre todo porque hay una mayoría del Partido Colorado, lastimosamente. Son los resultados obtenidos en las elecciones anteriores”, destacó.

“Que nos sirva como una lección para poder, realmente, como ciudadanía, en las próximas elecciones, dar más espacios a opositores, para poder tener un equilibrio y que la oposición pueda cumplir realmente ese rol de contralor”, expresó.

Galeano señaló que la oposición no se cierra a apoyar una gestión municipal de forma objetiva. “Lo haríamos sin problemas, si es que fuera beneficioso para el asunceno. No se trata esto de una cuestión de partidos, las posturas que tomamos son porque consideramos que no son las que los asuncenos necesitan”, dijo.

La nueva concejal de Patria Querida dijo también que “la ciudad refleja la carencia y la pésima gestión que estamos teniendo en esta intendencia”.

Alianza opositora

Con respecto a las próximas elecciones municipales de 2026, insistió en que todos los partidos de la oposición están teniendo conversaciones. “Obviamente, la idea es presentar una propuesta de la oposición, o del tercer espacio, a la ciudadanía, como para no tener muchas listas y perder votos”, dijo.

“Se están llevando a cabo las conversaciones, esa es la intención que tenemos, es a lo que queremos llegar y esperamos que podamos construir eso y llegar a un consenso con los demás partidos políticos también”, remarcó.

Galeano resaltó que espera que las próximas elecciones municipales produzcan la alternancia y que el o la próxima intendente provenga de la oposición.