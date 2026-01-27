Victoria Beckham fue condecorada en París

Por su aporte a la industria de la moda y el entretenimiento, la diseñadora británica Victoria Beckham fue nombrada Caballero de la Orden de las Artes y las Letras durante una ceremonia que tuvo lugar en el Ministerio de Cultura, en París, ayer 26 de enero.

Victoria Beckham estuvo rodeada del amor de su esposo David Beckham, su hija Harper y sus hijos Cruz y Romeo, con sus respectivas novias, en tan importante ocasión. Los grandes ausentes fueron su hijo mayor, Brooklyn, y su esposa Nicola Peltz.

“Me siento muy honrada de haber sido nombrada Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés. Siempre he admirado profundamente la estética francesa y la seriedad con la que trata la moda como una forma de arte”, expresó Victoria Beckham en su cuenta de Instagram.

“Ser reconocida y acogida aquí de esta manera es un gran privilegio, que refleja décadas de compromiso y dedicación. Mi más sincero agradecimiento a la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, por este honor. Gracias también a los socios que creyeron en mí, a mi familia y, especialmente, a David, mi esposo e inversor original. No podría estar más agradecida; lo son todo para mí”, destacó Victoria Beckham en las redes.

