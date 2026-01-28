Gente
28 de enero de 2026 - 15:04

¡Marc Anthony será papá por octava vez a sus 57 años!

El cantante Marc Anthony será papá por octava vez a sus 57 años. (EFE/ Bienvenido Velasco)
A sus 57 años el cantante salsero Marc Anthony será padre por octava vez. ¡Sí! El bebé que espera con Nadia Ferreira lo convertirá en papá de ocho hijos.

Por ABC Color

Marc Anthony y Nadia Ferreira acaban de anunciar que esperan a su segundo hijo juntos. Pero el bebé a bordo ya será el octavo heredero del famoso cantante.

Marco Antonio Muñiz se convertirá en padre por octava vez, pues con sus anteriores parejas ya cosechaba seis hijos. Y con Marquito y el bebé en camino ya sumarán ocho los retoños del esposo de Nadia Ferreira.

¡Hermosa familia! Nadia Ferreira y Marc Anthony con Marquito en brazos junto a Papá Noel.
Marc Anthony, con Marquito en brazos, y Nadia Ferreira en la pasada Navidad. (Instagram/Nadia Ferreira)

La amplia descendencia del icónico artista Marc Anthony está formada por dos chicas y cinco varones, hasta el momento, pues todavía no se sabe el sexo del bebé que llegará en los próximos meses.

Marc Anthony hamacando a Marquito en pleno paseo por altamar. (Instagram/Nadia Ferreira)
Marc Anthony hamacando a su pequeño hijo Marquito en pleno paseo por altamar. (Instagram/Nadia Ferreira)

Marc Anthony es padre de Arianna y Chase, frutos del su romance con su exnovia Debbie Rosado. Y de la unión del salsero con la ex Miss Universo Dayanara Torres nacieron Cristian y Ryan.

¡Papás orgullosos! Marc Anthony y Dayanara Torres con sus hijos Cris, ya graduado universitario, y Ryan.
Marc Anthony y su exesposa Dayanara Torres con sus hijos Cris y Ryan. (Instagram/Marc Anthony)

De la relación del Flaco de Oro y la Diva del Bronx, Jennifer López, llegaron al mundo los mellizos Emme Maribel y Maximilian. Y del matrimonio entre Nadia Ferreira y Marc Anthony, en junio de 2023 vio la luz del mundo Marquito, el niño de dos años a quien la cigüeña le traerá un hermanito.