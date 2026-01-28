¡Marc Anthony será papá por octava vez a sus 57 años!

Marc Anthony y Nadia Ferreira acaban de anunciar que esperan a su segundo hijo juntos. Pero el bebé a bordo ya será el octavo heredero del famoso cantante.

Marco Antonio Muñiz se convertirá en padre por octava vez, pues con sus anteriores parejas ya cosechaba seis hijos. Y con Marquito y el bebé en camino ya sumarán ocho los retoños del esposo de Nadia Ferreira.

La amplia descendencia del icónico artista Marc Anthony está formada por dos chicas y cinco varones, hasta el momento, pues todavía no se sabe el sexo del bebé que llegará en los próximos meses.

Marc Anthony es padre de Arianna y Chase, frutos del su romance con su exnovia Debbie Rosado. Y de la unión del salsero con la ex Miss Universo Dayanara Torres nacieron Cristian y Ryan.

De la relación del Flaco de Oro y la Diva del Bronx, Jennifer López, llegaron al mundo los mellizos Emme Maribel y Maximilian. Y del matrimonio entre Nadia Ferreira y Marc Anthony, en junio de 2023 vio la luz del mundo Marquito, el niño de dos años a quien la cigüeña le traerá un hermanito.