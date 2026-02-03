Griselda Siciliani confirmó su separación con Luciano Castro

De acuerdo con la información que trascendió, la relación entre Siciliani y Castro se vio afectada cuando se supo que el actor habría tenido un breve romance en octubre de 2025 con una mujer danesa que reside en Madrid.

Pese a que, desde que salieron a la luz los audios de Castro dirigidos a una joven, Griselda había reiterado en varias oportunidades que lo ocurrido no impactaba en la pareja, el desenlace actual muestra que la situación fue distinta a lo que se sostenía públicamente.

La confirmación en “Puro Show”

La confirmación explícita de la separación llegó al aire del programa Puro Show (El Trece, Argentina). Allí, Pochi de Gossipeame relató que se comunicó con Griselda Siciliani luego de recibir información según la cual Luciano Castro continuaría viéndose y hablando con varias mujeres, con la intención —según contó— de evitar que la actriz siguiera sufriendo.

Lejos de volver a justificar al actor, la respuesta de Siciliani fue contundente: “Muchas gracias. Yo estoy separada hace varias semanas, así que ya está”.

Con esa frase, la actriz dejó en claro que la relación con Castro ya estaba terminada desde hacía tiempo.

El peso de la exposición mediática

Días antes, en el programa Intrusos (América), Paula Varela había aportado detalles sobre los motivos de la decisión de Siciliani. Según contó al aire, fue Griselda quien decidió “dar un paso al costado” y la exposición pública habría sido un factor clave.

Varela relató: “Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. Lo que me decía es ‘no es el cuerno en sí’, que eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa, sino que tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”.

En la misma línea, agregó que la actriz habría expresado con firmeza su necesidad de salir de esa situación: “Dijo: ‘Esto no es para mí, me corro’”.

Según la versión de Varela, pese a la separación, entre ambos persiste el afecto: “Se quieren un montón, de hecho ella le dijo a él ‘no te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre’, pero la relación, la pareja, se terminó”.

La mención de Siciliani a que estaba separada “hace varias semanas” abrió el interrogante sobre el momento exacto de la ruptura. Al respecto, el notero Nacho Rivarola agregó más datos con base en la información que maneja.

Rivarola señaló que, según le llegó, la separación se habría concretado a las pocas horas de que se hicieran públicos los audios de Luciano Castro dirigidos a Sarah Borrel. Es decir, el quiebre de la pareja se habría producido casi en simultáneo con la difusión de ese material.

El pasacalles frente a la casa de Siciliani

Otro elemento que se sumó al relato de la crisis fue un pasacalles que apareció frente a la casa de Griselda Siciliani, en lo que se interpretó como un gesto de Luciano Castro para intentar reconquistarla.

Nacho Rivarola confirmó que ese pasacalles fue efectivamente colocado por el actor y que se encuentra allí desde hace varias semanas. El mensaje, dirigido de manera directa a la actriz, decía:

“Te amo, Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”.

Este intento de acercamiento, sin embargo, no habría modificado la decisión ya tomada por la actriz, quien, según sus propias palabras, está separada desde hace semanas.