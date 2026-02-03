La infanta Sofía y sus fotos más tiernas con unos cachorritos que pronto serán perros guía

“La Infanta Sofía ha visitado el Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía en Boadilla del Monte (Madrid), un espacio donde se crían y adiestran perros guía para ayudar a la autonomía y la seguridad de personas ciegas o con discapacidad visual grave", se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

Lea más: ¡Mirá las primeras imágenes de la infanta Sofía en Portugal!

“Durante su visita al centro ha podido conocer de cerca las distintas etapas por las que transita la vida de un perro hasta convertirse en los ojos de una persona ciega (crianza, socialización, adiestramiento, vida diaria y jubilación)”, expresa otro posteo de la Casa Real de España.

La hija de los reyes Letizia y Felipe VI de España se interiorizó de todo lo referente a los perros guías durante su visita al centro ubicado Boadilla del Monte (Madrid).

Lea más: La infanta Sofía de España cumple 18 años

“La Infanta Sofía también ha asistido a una exhibición donde ha podido comprobar cómo los perros guía están capacitados para evitar obstáculos, avisar al usuario de cruces y escalones, buscar pasos de peatones o localizar paradas de autobús”, se destaca la cuenta oficial de Instagram de la realeza española.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Desde 1990, la Fundación ONCE del Perro Guía ha hecho posible que cerca de 4.000 personas con discapacidad visual puedan contar con la compañía y el apoyo de un perro guía”, informaron en la cuenta de Instagram de la Casa de su Majestad el Rey.