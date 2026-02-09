Gente
09 de febrero de 2026 - 13:00

Kim Kardashian y Lewis Hamilton, ¿Romance confirmado?

Lewis Hamilton y Kim Kardashian en la gran final del Super Bowl 2026.
Lewis Hamilton y Kim Kardashian en la gran final del Super Bowl 2026.X/Page Six

Kim Kardashian (45) y Lewis Hamilton (41) se mostraron muy juntitos en el Super Bowl LX avivando aún más los rumores de romance. El piloto británico y la socialité fueron captados muy sonrientes y con miradas cómplices en el Levi’s Stadium.

Por ABC Color

La gran final del campeonato de la NFL entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots trajo varias sorpresas. Y una de ellas, fue la aparición pública de los tortolitos Kim Kardashian y Lewis Hamilton.

La diosa Kim Kardashian estaría de amores con el piloto británico Lewis Hamilton. (Bertrand GUAY / AFP)
Hace semanas se rumorea que el piloto de Fórmula 1 y la empresaria estarían saliendo, pero ahora se mostraron juntitos y a los arrumacos en las gradas del Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Y las fotos de Kim Kardashian y Lewis Hamilton captadas anoche se volvieron virales, y con ellas los dimes y diretes sobre el supuesto noviazgo cobraron aún más fuerza.

Lewis Hamilton se mostró muy feliz al lado de Kim Kardashian, anoche en el Super Bowl LX. (HENRY NICHOLLS / AFP)
Hasta ahora, ni Kim Kardashian ni Lewis Hamilton se pronunciaron sobre el supuesto romance, aunque las imágenes hablan por sí solas, o ¿ustedes qué dicen?

