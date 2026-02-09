Kim Kardashian y Lewis Hamilton, ¿Romance confirmado?

La gran final del campeonato de la NFL entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots trajo varias sorpresas. Y una de ellas, fue la aparición pública de los tortolitos Kim Kardashian y Lewis Hamilton.
Lea más: Kim Kardashian y Lewis Hamilton avivan rumores de romance
Hace semanas se rumorea que el piloto de Fórmula 1 y la empresaria estarían saliendo, pero ahora se mostraron juntitos y a los arrumacos en las gradas del Levi’s Stadium en Santa Clara, California.
Y las fotos de Kim Kardashian y Lewis Hamilton captadas anoche se volvieron virales, y con ellas los dimes y diretes sobre el supuesto noviazgo cobraron aún más fuerza.
Lea más: Lewis Hamilton se conmovió con un retrato de Roscoe, su perrito recién fallecido
Hasta ahora, ni Kim Kardashian ni Lewis Hamilton se pronunciaron sobre el supuesto romance, aunque las imágenes hablan por sí solas, o ¿ustedes qué dicen?
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy