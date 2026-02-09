¡La boda en el show de Bad Bunny fue real!

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX trajo momentos únicos e inolvidables, pero lo más llamativo fue que en pleno Levi’s Stadium de Santa Clara (California) se casó una parejita mientras transcurría el icónico show de Bad Bunny.

Aunque la boda formaba parte de la puesta en escena del espectáculo que brindó el “Conejo Malo”, no fue un teatro, ¡La boda fue legal!

Según informó The Hollywood Reporter, los novios, cuyos nombres trascendieron, habían invitado a Bad Bunny a su boda. Y en vez de asistir a la ceremonia de matrimonio, el cantante invitó a la parejita a formar parte de su show del medio tiempo en el Super Bowl.

Además, el representante de Bad Bunny confirmó a la revista Variety que la unión matrimonial realizada durante el espectáculo era legal.

Más de 125 millones de espectadores presenciaron en vivo el enlace que tuvo a Bad Bunny como testigo, pues dicen que el cantante puertorriqueño de 31 años firmó en el libro de matrimonio.

Mientras sonaba el tema “Baile Inolvidable”, interpretado por Bad Bunny durante el show de medio tiempo, este año el Super Bowl tuvo un condimento muy especial: una boda legal.