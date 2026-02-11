Ricky Martin mostró el detrás de cámaras en el show de Bad Bunny

Ricky Martin compartió en las redes el backstage de su presentación en el Levi’s Stadium en el marco del show de su compatriota Bad Bunny en el Super Bowl LX.
El emblemático Ricky Martin hizo un recuento de su inolvidable domingo en la final del campeonato de la NFL. Su preparación antes del show, su gran abrazo con Bad Bunny y el acompañamiento de sus hijos fueron algunas imágenes que mostró en el material audiovisual, junto al cual escribió: “Minutos antes y minutos después. Gracias por todo el apoyo familia”.
“Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo”, había expresado el domingo Ricky Martin al término de su participación en la presentación estelar de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX.
Hace solo unas horas, ya más tranquilo, pero inmensamente emocionado, el intérprete de “Lo que le pasó a Hawaii” compartió el detrás de cámaras con sus casi 20 millones de seguidores.
