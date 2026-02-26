Larissa Rodríguez, la paraguaya en “La casita” de Bad Bunny

Con su bandera paraguaya en manos, nuestra compatriota Larissa Rodríguez Regúnega marcó presencia en “La Casita” de Bad Bunny en Brasil. La influencer guaraní reveló en el programa “Ensiestados” cómo se dio su llegada a la famosa casa de Benito Antonio Martínez Ocasio.

“Fue una coincidencia, el momento correcto, el lugar correcto, se dieron las cosas de manera supernatural”, contó Larissa Rodríguez en comunicación con los conductores de ABC TV.

“Almuerzo todo, voy hacia mi habitación para ir a prepararme para el concierto y escucho que de atrás alguien me dice: ”Paraguaya, ¿usted se quiere venir para La Casita?“, explicó Larissa Rodríguez al tiempo de destacar que quedó ”tiesa, dura, me congelé“, porque “no podía creer” lo que estaba sucediendo.

“Al llegar a ‘La Casita’ ya me sacan el celular, no pude grabar nada, registrar nada, era superexclusivo lo que pasa ahí adentro, porque él (Bad Bunny) pasa mucho tiempo adentro de ‘La Casita’”, siguió contando Larissa Rodríguez, quien además aseguró que compartió agradables momentos y conversó con Gabriela, la novia de Bad Bunny.

Esto dijo Larissa Rodríguez en sus redes

“¡Yo nunca, nunca dejé de creer en mí! Y realmente no sabía cómo, pero sabía que me iba a ir a La Casita. Sabía que iba a estar al lado suyo. Sabía que así como él, llevaría mi bandera al frente", escribió Larissa Rodríguez en su cuenta de Instagram junto a las postales de la noche única que vivió junto a Bad Bunny.

“Qué noche increíble. Qué concierto mágico. Qué artista genial. Aún no tengo las palabras correctas para explicar lo que sentí, pero se que fue una de las mejores noches de mi vida”, expresó Larissa Rodríguez en la red social de la camarita.