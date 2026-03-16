Leo DiCaprio estrenó look en los Óscar

Leonardo DiCaprio apareció en la alfombra roja de la edición número 98 de los Premios Óscar con una nueva imagen. ¡Sí! El actor de 51 años luce un tupido bigote bien perfilado que llamó mucho la atención de los medios presentes y fue el blanco de los flashes.

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El icónico Leo DiCaprio no lleva por casualidad ese cuidado bigote, lo hace porque está rodando una nueva película de Martín Scorsese, donde será protagonista junto a Jennifer Lawrence.

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El filme se llama “Whats Happens at Nigth” y el personaje al que dará vida Leonardo usa vello facial sobre el labio, por eso la transformación en el rostro de DiCaprio.

¿Qué opinan del bigote tipo mostacho de DiCaprio? ¿Les gusta o no?