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16 de marzo de 2026 - 16:36

Leo DiCaprio estrenó look en los Óscar

El actor Leonardo DiCaprio llegó con bigote al Dolby Theatre de Hollywood. (ANGELA WEISS / AFP)
El actor Leonardo DiCaprio llegó con bigote al Dolby Theatre de Hollywood. (ANGELA WEISS / AFP)225144+0000 ANGELA WEISS

El famoso actor Leonardo DiCaprio sorprendió a todos al llegar a los Premios Óscar con un cambio de imagen. Leo apareció en la red carpet del Dolby Theatre con un bigote bien cuidado. ¿Qué les parece su nuevo look?

Por ABC Color

Leonardo DiCaprio apareció en la alfombra roja de la edición número 98 de los Premios Óscar con una nueva imagen. ¡Sí! El actor de 51 años luce un tupido bigote bien perfilado que llamó mucho la atención de los medios presentes y fue el blanco de los flashes.

Leonardo DiCaprio, muy elegante y con un nuevo look que sorprendió a todos a su arribo a los Premios Óscar 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
Leonardo DiCaprio, muy elegante y con un nuevo look que sorprendió a todos a su arribo a los Premios Óscar 2026. (ANGELA WEISS / AFP)

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El icónico Leo DiCaprio no lleva por casualidad ese cuidado bigote, lo hace porque está rodando una nueva película de Martín Scorsese, donde será protagonista junto a Jennifer Lawrence.

La nueva imagen de Leonardo DiCaprio con su bigote tipo mostacho. ¿Les gusta? (EFE/EPA/RYAN SUN)
La nueva imagen de Leonardo DiCaprio con su bigote tipo mostacho. ¿Les gusta? (EFE/EPA/RYAN SUN)

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El filme se llama “Whats Happens at Nigth” y el personaje al que dará vida Leonardo usa vello facial sobre el labio, por eso la transformación en el rostro de DiCaprio.

El actor Leonardo DiCaprio saludando a sus fans al llegar al Dolby Theatre de Hollywood con su nueva imagen. (ANGELA WEISS / AFP)
El actor Leonardo DiCaprio saludando a sus fans al llegar al Dolby Theatre de Hollywood con su nueva imagen. (ANGELA WEISS / AFP)

¿Qué opinan del bigote tipo mostacho de DiCaprio? ¿Les gusta o no?