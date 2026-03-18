Carlos III y Camila dan la bienvenida al presidente de Nigeria

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, y la primera dama, Oluremi Tinubu, están en visita de Estado en el Reino Unido y los reyes Carlos III y Camila les dieron un cálido recibimiento.

“Fue un placer dar la bienvenida al presidente Tinubu y a la primera dama, la señora Tinubu, al Castillo de Windsor esta mañana. Se unieron al rey y la reina para una ceremonia de bienvenida en el patio central, donde el presidente Tinubu fue invitado a pasar revista a la guardia de honor”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family.

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“En el marco de la visita de Estado de Nigeria al Reino Unido esta semana, el presidente Tinubu y la señora Tinubu pudieron contemplar una exposición de objetos de la Colección Real en el Salón Verde del Castillo de Windsor”, destaca otro posteo de The Royal Family.

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En otra publicación en la red social de la camarita, la cuenta The Royal Family contó a los seguidores de la familia real británica: “Esta tarde, el rey recibió al presidente Tinubu en audiencia en el Castillo de Windsor, antes de visitar el Vicars’ Hall de Windsor, donde Su Majestad y el presidente, acompañados por la primera dama, se reunieron con organizaciones que trabajan en el diálogo interreligioso a nivel nacional e internacional”.