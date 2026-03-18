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18 de marzo de 2026 - 17:57

Carlos III y Camila dan la bienvenida al presidente de Nigeria

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila de Gran Bretaña posan junto al presidente de Nigeria, Bola Tinubu, y su esposa, Oluremi Tinubu, en el estrado durante una ceremonia de bienvenida en el patio del Castillo de Windsor, en el primer día de una visita de Estado de dos días al Reino Unido por parte del presidente de Nigeria. (Chris Jackson / POOL / AFP)
El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila de Gran Bretaña posan junto al presidente de Nigeria, Bola Tinubu, y su esposa, Oluremi Tinubu, en el estrado durante una ceremonia de bienvenida en el patio del Castillo de Windsor, en el primer día de una visita de Estado de dos días al Reino Unido por parte del presidente de Nigeria. (Chris Jackson / POOL / AFP)131827+0000 CHRIS JACKSON

Los reyes Carlos III y Carmila dieron la bienvenida al presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, y a la primera dama, Oluremi Tinubu. El encuentro fue en el castillo de Windsor, donde el mandatario nigeriano pasó revista a la guardia de honor.

Por ABC Color

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, y la primera dama, Oluremi Tinubu, están en visita de Estado en el Reino Unido y los reyes Carlos III y Camila les dieron un cálido recibimiento.

“Fue un placer dar la bienvenida al presidente Tinubu y a la primera dama, la señora Tinubu, al Castillo de Windsor esta mañana. Se unieron al rey y la reina para una ceremonia de bienvenida en el patio central, donde el presidente Tinubu fue invitado a pasar revista a la guardia de honor”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family.

El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda al presidente de Nigeria, Bola Tinubu, durante una ceremonia de bienvenida formal en Datchet Road, antes de una procesión en carruaje hacia el Castillo de Windsor. (Isabel Infantes / POOL / AFP)
El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda al presidente de Nigeria, Bola Tinubu, durante una ceremonia de bienvenida formal en Datchet Road, antes de una procesión en carruaje hacia el Castillo de Windsor. (Isabel Infantes / POOL / AFP)

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“En el marco de la visita de Estado de Nigeria al Reino Unido esta semana, el presidente Tinubu y la señora Tinubu pudieron contemplar una exposición de objetos de la Colección Real en el Salón Verde del Castillo de Windsor”, destaca otro posteo de The Royal Family.

El rey Carlos III, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu; la reina Camila y la primera dama de Nigeria, Oluremi Tinubu, observan una exposición especial de objetos de la Colección Real relacionados con Nigeria en el Salón Verde del Castillo de Windsor. (Aaron Chown / POOL / AFP)
El rey Carlos III, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu; la reina Camila y la primera dama de Nigeria, Oluremi Tinubu, observan una exposición especial de objetos de la Colección Real relacionados con Nigeria en el Salón Verde del Castillo de Windsor. (Aaron Chown / POOL / AFP)

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En otra publicación en la red social de la camarita, la cuenta The Royal Family contó a los seguidores de la familia real británica: “Esta tarde, el rey recibió al presidente Tinubu en audiencia en el Castillo de Windsor, antes de visitar el Vicars’ Hall de Windsor, donde Su Majestad y el presidente, acompañados por la primera dama, se reunieron con organizaciones que trabajan en el diálogo interreligioso a nivel nacional e internacional”.

El rey Carlos de Gran Bretaña, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, y el reverendo James Movel Wuye en el Salón de los Vicarios en el Castillo de Windsor. (Isabel Infantes / POOL / AFP)
El rey Carlos de Gran Bretaña, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, y el reverendo James Movel Wuye en el Salón de los Vicarios en el Castillo de Windsor. (Isabel Infantes / POOL / AFP)