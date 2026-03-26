Los príncipes de Gales asistieron a la entronización de la primera arzobispa de Canterbury

Kate Middleton y William de Inglaterra asistieron a la ceremonia de investidura de la nueva arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, ayer 25 de marzo. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Canterbury, al sureste de Inglaterra, y convocó a más de 2.000 personas.

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La nueva arzobispa de Canterbury Sarah Mullally es considerada la líder espiritual de la comunidad anglicana en todo el mundo.

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El príncipe William asistió en representación de su padre, el rey Carlos III, al acto de toma de posesión de Sarah Mullally como arzobispa de Canterbury. El evento fue considerado histórico, pues es la primera vez que una mujer asume como máxima autoridad espiritual de la Iglesia Anglicana.

Para tan importante ocasión, Kate Middleton llegó sobria y distinguida enfundada en un vestido-abrigo de largo midi que llevaba la firma de la diseñadora británica Suzannah London. La princesa de Gales completó su look con un sombrero de Juliette Botterill.