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26 de marzo de 2026 - 09:07

Los príncipes de Gales asistieron a la entronización de la primera arzobispa de Canterbury

Kate Middleton y William de Inglaterra en la ceremonia de investidura de la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, en la catedral de Canterbury. (Jordan Pettitt / POOL / AFP)
Kate Middleton y William de Inglaterra en la ceremonia de investidura de la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, en la catedral de Canterbury. (Jordan Pettitt / POOL / AFP)154727+0000 JORDAN PETTITT

Kate Middleton y William de Inglaterra no se perdieron la ceremonia de entronización de la arzobispa de Canterbury. Los príncipes de Gales asisiteron al evento durante el cual Sarah Mullally se convirtió en la primera mujer que liderará la Iglesia Anglicana.

Por ABC Color

Kate Middleton y William de Inglaterra asistieron a la ceremonia de investidura de la nueva arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, ayer 25 de marzo. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Canterbury, al sureste de Inglaterra, y convocó a más de 2.000 personas.

Los príncipes de Gales llegando para asistir a la ceremonia de investidura de la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, en la catedral de Canterbury. (Yui Mok / POOL / AFP)
Los príncipes de Gales llegando para asistir a la ceremonia de investidura de la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, en la catedral de Canterbury. (Yui Mok / POOL / AFP)

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La nueva arzobispa de Canterbury Sarah Mullally es considerada la líder espiritual de la comunidad anglicana en todo el mundo.

Sarah Mullally se retira tras su investidura como Arzobispa de Canterbury en la Catedral de Canterbury, Gran Bretaña, el 25 de marzo de 2026. El arzobispo de Canterbury es el obispo de mayor rango, líder de la Iglesia de Inglaterra y jefe ceremonial de la Comunión Anglicana mundial. Sarah Mullally es la arzobispa número 106 y la primera mujer en ocupar el cargo de Arzobispa de Canterbury desde su creación en el año 597. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Sarah Mullally se retira tras su investidura como Arzobispa de Canterbury en la Catedral de Canterbury, Gran Bretaña, el 25 de marzo de 2026. El arzobispo de Canterbury es el obispo de mayor rango, líder de la Iglesia de Inglaterra y jefe ceremonial de la Comunión Anglicana mundial. Sarah Mullally es la arzobispa número 106 y la primera mujer en ocupar el cargo de Arzobispa de Canterbury desde su creación en el año 597. (EFE/EPA/NEIL HALL)

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El príncipe William asistió en representación de su padre, el rey Carlos III, al acto de toma de posesión de Sarah Mullally como arzobispa de Canterbury. El evento fue considerado histórico, pues es la primera vez que una mujer asume como máxima autoridad espiritual de la Iglesia Anglicana.

Elegante y distinguida, como siempre. Así llegó Kate Middleton a la Catedral de Canterbury. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Elegante y distinguida, como siempre. Así llegó Kate Middleton a la Catedral de Canterbury. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Para tan importante ocasión, Kate Middleton llegó sobria y distinguida enfundada en un vestido-abrigo de largo midi que llevaba la firma de la diseñadora británica Suzannah London. La princesa de Gales completó su look con un sombrero de Juliette Botterill.