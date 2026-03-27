Taylor Swift, feliz con sus siete galardones en los iHeartRadio Music Awards

Taylor Swift cosechó siete premios en total en los iHeartRadio Music Awards 2026. ¡Sí! Anoche, en el Dolby Theatre de Hollywood, la cantante de 36 años que pronto se casará con Travis Kelce fue la máxima galardonada.

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Además de los premios Artista del Año y Álbum del Año, Taylor Swift se alzó con los galardones en las categorías: Canción Pop del Año, Álbum Pop del Año, Video del Año, Mejor Letra y Mejor Estilo de Gira.

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“Me encanta ser artista. Me encanta escribir canciones más que cualquier otra cosa en el mundo”, expresó feliz Taylor Swift en el escenario de los iHeartRadio Music Awards 2026.

Taylor Swift estuvo muy bien acompañada de su prometido Travis Kelce en la noche de gala de los iHeartRadio Music Awards 2026. A la parejita se la vio a los besos y arrumacos durante toda la velada.