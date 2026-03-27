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27 de marzo de 2026 - 09:53

Taylor Swift, feliz con sus siete galardones en los iHeartRadio Music Awards

Taylor Swift recibe el premio al Álbum Pop del Año en el escenario durante los iHeartRadio Music Awards 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, California. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
Taylor Swift recibe el premio al Álbum Pop del Año en el escenario durante los iHeartRadio Music Awards 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, California. (Monica Schipper/Getty Images/AFP) 011849+0000 MONICA SCHIPPER

La icónica artista Taylor Swift arrasó en los iHeartRadio Music Awards, donde además de consagrarse Artista del Año se llevó otra media docena de premios.

Por ABC Color

Taylor Swift cosechó siete premios en total en los iHeartRadio Music Awards 2026. ¡Sí! Anoche, en el Dolby Theatre de Hollywood, la cantante de 36 años que pronto se casará con Travis Kelce fue la máxima galardonada.

Taylor Swift, feliz y emocionada en los iHeartRadio Music Awards en el Dolby Theatre, en Hollywood, California. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
Taylor Swift, feliz y emocionada en los iHeartRadio Music Awards en el Dolby Theatre, en Hollywood, California. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)

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Además de los premios Artista del Año y Álbum del Año, Taylor Swift se alzó con los galardones en las categorías: Canción Pop del Año, Álbum Pop del Año, Video del Año, Mejor Letra y Mejor Estilo de Gira.

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Taylor Swift recibe el premio a Artista del Año de manos de Alysa Liu en el escenario durante los iHeartRadio Music Awards 2026 en el Dolby Theatre. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
Taylor Swift recibe el premio a Artista del Año de manos de Alysa Liu en el escenario durante los iHeartRadio Music Awards 2026 en el Dolby Theatre. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)

“Me encanta ser artista. Me encanta escribir canciones más que cualquier otra cosa en el mundo”, expresó feliz Taylor Swift en el escenario de los iHeartRadio Music Awards 2026.

Taylor Swift estuvo muy bien acompañada de su prometido Travis Kelce en la noche de gala de los iHeartRadio Music Awards 2026. A la parejita se la vio a los besos y arrumacos durante toda la velada.