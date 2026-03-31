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31 de marzo de 2026 - 09:38

La reina Sofía presidió el concierto de Pascua en Palma de Mallorca

La reina Sofía a su llegada al Concierto Anual de Pascua a beneficio del Projecte Home Balears, el Lunes Santo en la Catedral de Palma. (EFE/CATI CLADERA)
La reina Sofía a su llegada al Concierto Anual de Pascua a beneficio del Projecte Home Balears, el Lunes Santo en la Catedral de Palma. (EFE/CATI CLADERA) CATI CLADERA

La reina Sofía de España acudió a la Catedral-Basílica de Santa María de Mallorca acompaña de sus hijas y nietas para presidir un concierto de Pascua benéfico. ¡Pasá y mirás las imágenes captadas el Lunes Santo en Palma!

Por ABC Color

La reina emérita Sofía presidió emocionada el Concierto Anual de Pascua a beneficio del Projecte Home Balears, ayer Lunes Santo en la Catedral de Palma, España.

“La Reina Sofía ha presidido hoy en la Catedral de Mallorca el concierto anual de Pascua ‘Réquiem de Verdi’, cuya recaudación será destinada íntegramente a los programas de tratamiento y prevención que desarrolla ‘Projecte Home Balears’. El concierto ha sido interpretado por la Orquestra Simfònica de las Illes Balears y la Coral de la Universitat de las Illes Balears”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

La reina Sofía presidió el Concierto Anual de Pascua a beneficio del Projecte Home Balears en la Catedral de Palma. (EFE/CATI CLADERA)
La reina Sofía presidió el Concierto Anual de Pascua a beneficio del Projecte Home Balears en la Catedral de Palma. (EFE/CATI CLADERA)

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En todo momento la reina Sofía se mostró muy sonriente en la Catedral de Mallorca, hasta donde llegó acompañada de sus hijas la infanta Elena y la infanta Cristina, y sus nietas Irene Urdangarín y Victoria Federica, con quienes pasará esta Semana Santa.

La reina Sofía, acompañada por sus hijas la infanta Elena y la infanta Cristina, y sus nietas Irene Urdangarín y Victoria Federica, en el Concierto Anual de Pascua a beneficio del Projecte Home Balears. (EFE/CATI CLADERA)
La reina Sofía, acompañada por sus hijas la infanta Elena y la infanta Cristina, y sus nietas Irene Urdangarín y Victoria Federica, en el Concierto Anual de Pascua a beneficio del Projecte Home Balears. (EFE/CATI CLADERA)

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La reina Sofía, acompañada por el obispo de Palma Sebastià Taltavull, presidió el Concierto Anual de Pascua en Palma. (EFE/CATI CLADERA)
La reina Sofía, acompañada por el obispo de Palma Sebastià Taltavull, presidió el Concierto Anual de Pascua en Palma. (EFE/CATI CLADERA)

La reina Sofía de España y sus seres queridos se encuentran descansando en el Palacio de Marivent, residencia estival de la familia real española, en estos días santos.