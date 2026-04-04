Las confesiones de Zendaya: su obsesión con “Shrek” y la cocina de Tom Holland

Zendaya, la estrella de “Drama”, la nueva película que protagoniza junto a Robert Pattinson, hizo una parada estratégica en el sillón de Jennifer Hudson. Con un impecable total look blanco, la actriz no solo derrochó estilo, sino que se mostró más auténtica que nunca al revelar detalles de su vida cotidiana y sus preferencias más personales.

Al ingresar al set Zendaya protagonizó uno de los momentos más virales de la jornada al atravesar el ya icónico “túnel de personas” del programa. Entre gritos, aplausos y una ovación de pie, la actriz recorrió el pasillo saludando a los fanáticos que bordeaban su entrada, demostrando una cercanía y carisma que encendieron el estudio antes de siquiera sentarse a conversar.

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Shrek: su comedia romántica de “confort”

Al ser consultada por su película favorita para subir el ánimo, la actriz sorprendió con una respuesta fuera de lo convencional: “No sé si Shrek cuenta, pero esa es mi película”, confesó entre risas. Zendaya explicó que es un filme fundamental en su vida que vio incansablemente en su infancia, y que ahora, como adulta, disfruta redescubriendo el humor de doble sentido que no captaba de niña.

El “miedo” al karaoke y su tributo a Prince

A pesar de su innegable talento vocal, la actriz admitió que odia el karaoke. ¿La razón? Se siente demasiado autocrítica y siente la presión de tener que cantar perfecto. Sin embargo, reveló que su “himno” del momento es “I Wanna Be Your Lover” de Prince, canción que estuvo cantando durante toda la mañana tras haber usado un atuendo inspirado en el legendario artista la noche anterior.

La confesión culinaria: ¿quién manda en la cocina?

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Zendaya admitió quién tiene mejor sazón en su relación. Aunque ella defiende su famosa pasta con vodka picante, reconoció que Tom Holland es el mejor cocinero.

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“Él es probablemente el mejor cocinero... ahora él va a saber que estoy admitiendo esto”, bromeó.

La actriz relató que el hermano de Tom es chef y recientemente lanzó un libro de cocina, el cual el actor utiliza para buscar y experimentar con recetas vegetarianas especialmente para ella.

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Rumores, IA y su próxima película

Además de las anécdotas personales, Zendaya aprovechó para desmentir los constantes rumores que circulan en redes sociales, bromeando sobre cómo su abuela suele llamarla para confirmar noticias falsas generadas por Inteligencia Artificial.

Actualmente, la actriz se encuentra en plena promoción de “Drama”, el esperado filme donde comparte pantalla con Pattinson, consolidándose como la figura más relevante del cine contemporáneo mientras continúa su gira de prensa internacional.