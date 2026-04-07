Oriana Sabatini publicará una novela

Oriana Sabatini, a un mes de dar la bienvenida a su primera hija con Paulo Dybala, ayer dio una sorpresiva noticia a sus seguidores. La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini anunció que presentará un libro próximamente.

“Cuando era chica decia que no me quería morir sin escribir un libro. Despues crecí, no me morí pero dejé de escribir tanto. Me dio miedo leerme y no gustarme”, contó Oriana Sabatini en su cuenta de Instagram.

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“Ahora ya soy más grande. Sigo teniendo miedo pero terminé una novela. Ahora la van a poder leer dentro de poquito”, contó feliz a sus casi 7 millones de seguidores. Y, por supuesto, uno de los primeros en reaccionar a la publicación de Oriana Sabatini fue su orgulloso esposo Paulo Dybala, quien expresó: “¿Todo bien haces vos?”.

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Mamá Catherina Fulop no se quedó atrás y bajo el anuncio de su hija Oriana Sabatini en Instagram escribió: “¡Mi amooor, qué orgullo! ¡Felicidades por ese otro bebé que diste a la luz! Te amooo, ¡quiero leerla ya! ¡Jajaja qué miedito!“.

Aunque Oriana Sabatini aún no dio fecha de lanzamiento del material de lectura, compartió en sus historias de Instagram que estará presente en la edición número 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comenzará el próximo 23 de abril.