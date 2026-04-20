De Salma Hayek a Ben Affleck, las celebridades en los Premios Breakthrough
Las celebridades se reunieron en la ceremonia de entrega de los Premios Breakthrough, conocidos como los “Óscar de la Ciencia”. Entre las estrellas estuvieron Salma Hayek, Anne Hathaway, Ben Affleck y Gal Gadot. ¡Adelante!
Por ABC Color
La edición número 12 de los Premios Breakthrough se desarrolló en el Barker Hangar en Santa Mónica, California. Y hasta ahí llegaron varias celebridades con sus mejores galas.
Salma Hayek y su esposo Francois-Henri Pinault, Anne Hathaway, Ben Affleck y Gal Gadot estuvieron entre las estrellas que dijeron presente en tan importante ceremonia de premiación.
Otras figuras de Hollywood que no se perdieron la gala de celebración de los avances científicos de investigadores mundiales fueron Zoe Saldaña, Jessica Chastain, Lily Collins y su esposo Charlie McDowell.