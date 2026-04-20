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20 de abril de 2026 - 09:27

De Salma Hayek a Ben Affleck, las celebridades en los Premios Breakthrough

La actriz Salma Hayek Pinault y el empresario francés François-Henri Pinault asistieron a la 12ª ceremonia de entrega del premio Breakthrough en el Barker Hangar de Santa Mónica, California. (Lisa O'CONNOR / AFP)
La actriz Salma Hayek Pinault y el empresario francés François-Henri Pinault asistieron a la 12ª ceremonia de entrega del premio Breakthrough en el Barker Hangar de Santa Mónica, California. (Lisa O'CONNOR / AFP)003348+0000 LISA O'CONNOR

Las celebridades se reunieron en la ceremonia de entrega de los Premios Breakthrough, conocidos como los “Óscar de la Ciencia”. Entre las estrellas estuvieron Salma Hayek, Anne Hathaway, Ben Affleck y Gal Gadot. ¡Adelante!

Por ABC Color

La edición número 12 de los Premios Breakthrough se desarrolló en el Barker Hangar en Santa Mónica, California. Y hasta ahí llegaron varias celebridades con sus mejores galas.

Anne Hathaway en la red carpet de los Breakthrough Prize con un look "Total Black". (Lisa O'CONNOR / AFP)
Anne Hathaway en la red carpet de los Breakthrough Prize con un look "Total Black". (Lisa O'CONNOR / AFP)

Salma Hayek y su esposo Francois-Henri Pinault, Anne Hathaway, Ben Affleck y Gal Gadot estuvieron entre las estrellas que dijeron presente en tan importante ceremonia de premiación.

¡Elegantísimo! El actor Ben Affleck a su llegada a los Premios Breakthrough en California. (LISA O'CONNOR / AFP)
¡Elegantísimo! El actor Ben Affleck a su llegada a los Premios Breakthrough en California. (LISA O'CONNOR / AFP)

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La actriz israelí Gal Gadot también optó por una tenida negra para asistir a los Premios Breakthrough. (LISA O'CONNOR / AFP)
La actriz israelí Gal Gadot también optó por una tenida negra para asistir a los Premios Breakthrough. (LISA O'CONNOR / AFP)

Otras figuras de Hollywood que no se perdieron la gala de celebración de los avances científicos de investigadores mundiales fueron Zoe Saldaña, Jessica Chastain, Lily Collins y su esposo Charlie McDowell.

Zoe Saldaña se decantó por un vestido naranja y lució espléndida en los Premios Breakthrough en Barker Hangar, Santa Mónica, California. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)
Zoe Saldaña se decantó por un vestido naranja y lució espléndida en los Premios Breakthrough en Barker Hangar, Santa Mónica, California. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)
¡Otra diosa en la red carpet! Jessica Chastain a su arribo a los Premios Breakthrough en California. (Lisa O'CONNOR / AFP)
¡Otra diosa en la red carpet! Jessica Chastain a su arribo a los Premios Breakthrough en California. (Lisa O'CONNOR / AFP)

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La actriz británica Lily Collins y su esposo Charlie McDowell, juntitos en los Premios Breakthrough. (Lisa O'CONNOR / AFP)
La actriz británica Lily Collins y su esposo Charlie McDowell, juntitos en los Premios Breakthrough. (Lisa O'CONNOR / AFP)

Naomi Watts y Billy Crudup, Robert Downey y Susan Downey, así como Gigi Hadid también llegaron muy elegantes a los Premios Breakthrough en Santa Mónica, California.

Billy Crudup y Naomi Watts, otra parejita hollywoodense que dijo presente en los Premios Breakthrough. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Billy Crudup y Naomi Watts, otra parejita hollywoodense que dijo presente en los Premios Breakthrough. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

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Robert Downey Jr. y Susan Downey posando felices en la red carpet del Barker Hangar. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Robert Downey Jr. y Susan Downey posando felices en la red carpet del Barker Hangar. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Gigi Hadid saludando en la alfombra roja de los Premios Breakthrough en Santa Mónica, California. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Gigi Hadid saludando en la alfombra roja de los Premios Breakthrough en Santa Mónica, California. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)