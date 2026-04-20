De Salma Hayek a Ben Affleck, las celebridades en los Premios Breakthrough

La edición número 12 de los Premios Breakthrough se desarrolló en el Barker Hangar en Santa Mónica, California. Y hasta ahí llegaron varias celebridades con sus mejores galas.

Salma Hayek y su esposo Francois-Henri Pinault, Anne Hathaway, Ben Affleck y Gal Gadot estuvieron entre las estrellas que dijeron presente en tan importante ceremonia de premiación.

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Otras figuras de Hollywood que no se perdieron la gala de celebración de los avances científicos de investigadores mundiales fueron Zoe Saldaña, Jessica Chastain, Lily Collins y su esposo Charlie McDowell.

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Naomi Watts y Billy Crudup, Robert Downey y Susan Downey, así como Gigi Hadid también llegaron muy elegantes a los Premios Breakthrough en Santa Mónica, California.

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