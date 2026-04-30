Gente
30 de abril de 2026 a la - 09:00

Felipe VI alentó desde las gradas al Atlético de Madrid en su partido ante Arsenal

El rey Felipe VI junto al presidente del Atlético, Enrique Cerezo, antes del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal FC disputaron ayer en el estadio Metropolitano. (EFE/Juanjo Martín)
El rey Felipe VI junto al presidente del Atlético, Enrique Cerezo, antes del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal FC disputaron ayer en el estadio Metropolitano. (EFE/Juanjo Martín) Juanjo Martín

El rey Felipe VI estuvo presente en el estadio Metropolitano para ver el encuentro entre Atlético de Madrid y Arsenal FC, un partido de ida de las semifinales de la Champions League. El soberano español apareció de sorpresa en las gradas para alentar al equipo madrileño.

Por ABC Color

Felipe VI no se perdió el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal FC. La cita fue en el estadio Metropolitano de Madrid y el soberano estuvo en las gradas apoyando al equipo español.

El rey Felipe VI saludando al público presente en el estadio Metropolitano. (EFE/Juanjo Martín)
El rey Felipe VI saludando al público presente en el estadio Metropolitano. (EFE/Juanjo Martín)

Lea más: Los reyes Felipe y Letizia se reunieron con León XIV en el Vaticano

El rey Felipe VI apareció de sorpresa en el palco junto al presidente del Atlético, Enrique Cerezo, y fue blanco de los flashes de todos los medios presentes en la cobertura del partido entre el Atlético Madrid y el Arsenal FC.

Lea más: Felipe VI y Letizia agasajaron a los grandes duques de Luxemburgo

Los aficionados del Atlético de Madrid lanzando papeles antes del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Club Atlético de Madrid y el Arsenal en el estadio Metropolitano de Madrid. (Thomas COEX / AFP)
Los aficionados del Atlético de Madrid lanzando papeles antes del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Club Atlético de Madrid y el Arsenal en el estadio Metropolitano de Madrid. (Thomas COEX / AFP)

El soberano español Felipe VI vibró como un aficionado más en las gradas del estadio madrileño, donde Atlético de Madrid y Arsenal FC empataron 1-1 en el encuentro de ida de las seminifinales de la Champions League. El partido de vuelta será el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres.