Felipe VI alentó desde las gradas al Atlético de Madrid en su partido ante Arsenal

Felipe VI no se perdió el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal FC. La cita fue en el estadio Metropolitano de Madrid y el soberano estuvo en las gradas apoyando al equipo español.

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El rey Felipe VI apareció de sorpresa en el palco junto al presidente del Atlético, Enrique Cerezo, y fue blanco de los flashes de todos los medios presentes en la cobertura del partido entre el Atlético Madrid y el Arsenal FC.

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El soberano español Felipe VI vibró como un aficionado más en las gradas del estadio madrileño, donde Atlético de Madrid y Arsenal FC empataron 1-1 en el encuentro de ida de las seminifinales de la Champions League. El partido de vuelta será el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres.