Nadia Ferreira está muy orgullosa de Marc Anthony, uno de los 100 filántropos más influyentes para Time

La revista Time distinguió anoche a los líderes más influyentes en filantropía. Y en la lista de las 100 personalidades se encuentra Marc Anthony, quien llegó a la gala muy bien acompañado de su bella esposa Nadia Ferreira.

En la ceremonia de los 100 filántropos más influyentes, según la revista Time, Marc Anthony fue galardonado junto a Henry Cárdenas, pues juntos llevan adelante la Fundación Maestro Cares que ayuda a los niños más desfavorecidos de América Latina y Estados Unidos.

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“Esta noche te celebramos, Marc. Estoy orgullosa de ti, amor”, escribió nuestra compatriota Nadia Ferreira en sus historias de Instagram junto a algunas postales de la velada, donde uno de los protagonistas fue su esposo.

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Marc Anthony también utilizó sus redes sociales para agradecer por integrar la lista de los 100 filántropos más influyentes, según la prestigiosa revista.

“Muchísimas gracias, Time. Es un auténtico honor compartir el reconocimiento TIME100 Philanthropy con Henry Cardenas y las personas increíbles e inspiradoras que están comprometidas con ayudar a las comunidades de todo el mundo”, destacó el marido de Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram.