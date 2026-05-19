Miguel Almirón, a pura familia para recargarse de mucho amor

Miguel Almirón pasó un día muy familiar junto a su madre Sonia Rejala, su esposa Alexia Notto y su pequeño hijo Francesco. El fubtolista paraguayo se recargó de mucho amor, y entre mimos y besos, pasó un domingo espectacular con sus seres más queridos.

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Miguel Almirón y Alexia Notto eligieron visitar la ciudad de Marietta, ubicada a unos 30 minutos de Atlanta. Hasta ahí llegaron muy bien acompañados de su primogénito y la mamá del 10 de la Albirroja.

“No hay mejor lugar que donde está la familia. Domingo de amor y gratitud”, expresó Alexia Notto en su cuenta de Instagram junto a las postales de la jornada en Marietta.

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La familia del jugador del Atlanta United y la Selección Paraguaya de Fútbol aprovechó para pasear por Marietta Square, donde almorzaron en Gianni & Macs Ristorante, un coqueto restó que ofrece comida italiana.