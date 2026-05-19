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19 de mayo de 2026 a la - 09:50

Miguel Almirón, a pura familia para recargarse de mucho amor

Miguel Almirón y Alexia Notto sonríen mientras abrazan a su hijo Francesco en un banco, rodeados de un ambiente urbano.
¡Día en familia! Miguel Almirón con su esposa Alexia Notto y su hijo Francesco.Instagram/Alexia Notto

El futbolista compatriota Miguel Almirón aprovechó su día libre de entrenamiento con el Atlanta United para pasar un domingo a pura familia. El albirrojo compartió con su madre, su esposa y su hijo un hermoso paseo por la ciudad de Marietta, Georgia.

Por ABC Color

Miguel Almirón pasó un día muy familiar junto a su madre Sonia Rejala, su esposa Alexia Notto y su pequeño hijo Francesco. El fubtolista paraguayo se recargó de mucho amor, y entre mimos y besos, pasó un domingo espectacular con sus seres más queridos.

Miguel Almirón con camiseta blanca y Alexia Notto en vestido beige y gafas de sol, sonríen en un ambiente urbano junto a un restaurante.
Miguel Almirón y Alexia Notto posan sonrientes frente al restaurante Gianni & Mac's en un soleado día de domingo. (Instagram/Alexia Notto)

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Miguel Almirón y Alexia Notto eligieron visitar la ciudad de Marietta, ubicada a unos 30 minutos de Atlanta. Hasta ahí llegaron muy bien acompañados de su primogénito y la mamá del 10 de la Albirroja.

“No hay mejor lugar que donde está la familia. Domingo de amor y gratitud”, expresó Alexia Notto en su cuenta de Instagram junto a las postales de la jornada en Marietta.

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Alexia Notto con blusa de tirantes clara y Sonia Rejala en camiseta blanca con pantalones camuflados, sonrientes ante una pared de ladrillos.
Alexia Notto y su suegra Sonia Rejala posando felices durante el paseo familiar. (Instagram/Alexia Notto)

La familia del jugador del Atlanta United y la Selección Paraguaya de Fútbol aprovechó para pasear por Marietta Square, donde almorzaron en Gianni & Macs Ristorante, un coqueto restó que ofrece comida italiana.