Mirá las fotos de Francesco, el hijo de Miguel Almirón, en su último día de clases en Atlanta

“Último día de clases de mi Francesco”, expresó la feliz mamá Alexia Notto en sus historias de Instagram al compartir las postales familiares, donde se ve a los padres de Miguel Almirón presentes en el día tan especial para su nietito Fran.

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Y, así como los abuelos paternos Sonia Rejala y Rubén Almirón fueron hasta la escuelita de Francesco en Atlanta, también lo hicieron su abuela materna Paty Vera y su tío Alejandro Notto.

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“Orgullosa de mi Francesco”, “Te amo hijo”, “Gracias a sus profes por tanto amor. Fran ahora pasa a 5K”, destacó Alexia Notto en otras historias en su cuenta de Instagram.

Tras estar presentes en el último día de clases de Francesco, ahora los integrantes de la familia del futbolista Miguel Almirón y Alexia Notto ya se preparan para estar presentes en el Mundial 2026 y así alentar a nuestra querida Albirroja.