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04 de junio de 2026 a la - 12:35

Mirá las fotos de Francesco, el hijo de Miguel Almirón, en su último día de clases en Atlanta

Ocho personas sonriendo en un jardín, con un hombre agachado al frente y dos niños abrazados al centro, entre árboles y una construcción.
Francesco, el hijo de Miguel Almirón, rodeado de sus familiares, en su último día de clases de Kinder 4.Instagram/Alexia Notto

Francesco Almirón culminó sus clases de Kinder 4 en Atlanta, Georgia. Y, aunque papá Miguel Almirón no pudo estar presente pues se encuentra en nuestro país concentrado con la Albirroja, el pequeñito estuvo rodeado del amor de su mamá Alexia Notto, sus abuelos y sus tíos. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

“Último día de clases de mi Francesco”, expresó la feliz mamá Alexia Notto en sus historias de Instagram al compartir las postales familiares, donde se ve a los padres de Miguel Almirón presentes en el día tan especial para su nietito Fran.

Mujer de cabello oscuro con blusa blanca y niño en camiseta a rayas posan felices sobre césped sintético, rodeados de un mural colorido.
Alexia Notto posa orgullosa con su hijo Francesco Almirón. (Instagram/Alexia Notto)

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Y, así como los abuelos paternos Sonia Rejala y Rubén Almirón fueron hasta la escuelita de Francesco en Atlanta, también lo hicieron su abuela materna Paty Vera y su tío Alejandro Notto.

Hombre con camiseta azul sostiene a un niño sobre sus hombros, mientras una mujer y otro niño observan sonrientes en un parque.
Francesco Almirón con sus abuelos paternos Rubén Almirón y Sonia Rejala. (Instagram/Alexia Notto)

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Francisco Gómez sonríe mientras sostiene a un niño con camiseta de rayas, acompañado de mujeres sonriendo en un entorno verde.
Francesco Almirón con su mami Alexia Notto, su tío Alejandro Notto y su abuela materna Paty Vera. (Instagram/Alexia Notto)

“Orgullosa de mi Francesco”, “Te amo hijo”, “Gracias a sus profes por tanto amor. Fran ahora pasa a 5K”, destacó Alexia Notto en otras historias en su cuenta de Instagram.

Tras estar presentes en el último día de clases de Francesco, ahora los integrantes de la familia del futbolista Miguel Almirón y Alexia Notto ya se preparan para estar presentes en el Mundial 2026 y así alentar a nuestra querida Albirroja.