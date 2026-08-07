Zendaya y Tom Holland habrían celebrado su boda con una fiesta en Inglaterra

Zendaya y Tom Holland unieron sus vidas en matrimonio hace solo unos meses y ahora habrían celebrado su boda con una fiesta secreta que reunió a familiares y amigos íntimos, según medios internacionales.

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Los protagonistas de Spider-Man y La Odisea habrían ofrecido una elegante fiesta para celebrar por todo lo alto su casamiento. Cuentan los que saben que la cita fue el martes 4 de agosto en Inglaterra, país de origen de Tom Holland.

La elegante reunión social para festejar el “sí, quiero”, que los tortolitos dieron hace ya unos meses, se habría desarrollado en el lujoso Hotel Beaverbrook, en Surrey, suroeste de Londres.

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Dicen que los invitados no habrían podido ingresar con sus teléfonos a la celebración, para así evitar filtraciones de fotos y videos de la boda de los famosos actores Zendaya y Tom Holland. Por este motivo, aún no circularían postales de la recepción nupcial.