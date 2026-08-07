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07 de agosto de 2026 a la - 09:42

Zendaya y Tom Holland habrían celebrado su boda con una fiesta en Inglaterra

Los actores Tom Holland y Zendaya durante la presentación en Madrid de la película 'Spider-Man: Brand new day'. (EFE/ Daniel González)
Los actores Tom Holland y Zendaya durante la presentación en Madrid de la película 'Spider-Man: Brand new day'. (EFE/ Daniel González) Daniel Gonzalez

La mediática pareja compuesta por los actores Zendaya (29) y Tom Holland (30) habría celebrado su boda con una fiesta al aire libre en la campiña británica. Pasá, que te contamos más detalles...

Por ABC Color

Zendaya y Tom Holland unieron sus vidas en matrimonio hace solo unos meses y ahora habrían celebrado su boda con una fiesta secreta que reunió a familiares y amigos íntimos, según medios internacionales.

Tom Holland y Zendaya habrían celebrado su boda en la campiña británica. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Tom Holland y Zendaya habrían celebrado su boda en la campiña británica. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

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Los protagonistas de Spider-Man y La Odisea habrían ofrecido una elegante fiesta para celebrar por todo lo alto su casamiento. Cuentan los que saben que la cita fue el martes 4 de agosto en Inglaterra, país de origen de Tom Holland.

La elegante reunión social para festejar el “sí, quiero”, que los tortolitos dieron hace ya unos meses, se habría desarrollado en el lujoso Hotel Beaverbrook, en Surrey, suroeste de Londres.

¡Bella parejita! El actor británico Tom Holland y la actriz estadounidense Zendaya. (EFE/EPA/SIMON LENSKENS)
¡Bella parejita! El actor británico Tom Holland y la actriz estadounidense Zendaya. (EFE/EPA/SIMON LENSKENS)

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Dicen que los invitados no habrían podido ingresar con sus teléfonos a la celebración, para así evitar filtraciones de fotos y videos de la boda de los famosos actores Zendaya y Tom Holland. Por este motivo, aún no circularían postales de la recepción nupcial.

Tom Holland y Zendaya se conocieron hace una década y son los protagonistas de una hermosa historia de amor. (Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Tom Holland y Zendaya se conocieron hace una década y son los protagonistas de una hermosa historia de amor. (Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)