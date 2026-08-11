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11 de agosto de 2026 a la - 09:39

Los Jonas Brothers y Demi Lovato, juntos en la premier de “Camp Rock 3″

Demi Lovato junto a Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas en el estreno de "Camp Rock 3" de Disney en Los Ángeles. (VALERIE MACON / AFP)
Demi Lovato junto a Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas en el estreno de "Camp Rock 3" de Disney en Los Ángeles. (VALERIE MACON / AFP)040750+0000 VALERIE MACON

Los famosos hermanos Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas se reencontraron con Demi Lovato en la alfombra roja del estreno de “Camp Rock 3” en Los Ángeles. ¡Adelante!

Por ABC Color

Los icónicos cantantes estadounidenses Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas asistieron al estreno de “Camp Rock 3” de Disney. Y, en la red carpet, se reencontraron con Demi Lovato.

La premier de “Camp Rock 3″ tuvo lugar en los estudios Walt Disney de Burbank, California, donde los emblemáticos músicos posaron felices para los medios presentes.

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Kevin Jonas, Nick Jonas, Demi Lovato y Joe Jonas en la premier de "Camp Rock 3" en Walt Disney Studios. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
Kevin Jonas, Nick Jonas, Demi Lovato y Joe Jonas en la premier de "Camp Rock 3" en Walt Disney Studios. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)

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La esperada tercera parte de “Camp Rock” llegará a Disney Channel este jueves 13 de agosto y podrá ser vista en Disney+ desde el viernes 14.

Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas en el estreno de "Camp Rock 3" en Los Ángeles, California. (VALERIE MACON / AFP)
Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas en el estreno de "Camp Rock 3" en Los Ángeles, California. (VALERIE MACON / AFP)

Los Jonas Brothers retomarán sus papeles como integrantes del grupo Connect 3 en la tercera entrega de la saga “Camp Rock”. Además, los famosos hermanos son productores ejecutivos junto a Demi Lovato.