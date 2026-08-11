Los Jonas Brothers y Demi Lovato, juntos en la premier de “Camp Rock 3″

Los icónicos cantantes estadounidenses Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas asistieron al estreno de “Camp Rock 3” de Disney. Y, en la red carpet, se reencontraron con Demi Lovato.

La premier de “Camp Rock 3″ tuvo lugar en los estudios Walt Disney de Burbank, California, donde los emblemáticos músicos posaron felices para los medios presentes.

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La esperada tercera parte de “Camp Rock” llegará a Disney Channel este jueves 13 de agosto y podrá ser vista en Disney+ desde el viernes 14.

Los Jonas Brothers retomarán sus papeles como integrantes del grupo Connect 3 en la tercera entrega de la saga “Camp Rock”. Además, los famosos hermanos son productores ejecutivos junto a Demi Lovato.