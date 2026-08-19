El futbolista Junior Marabel ya tiene a Cielo en sus brazos

El futbolista paraguayo Junior Marabel ya tiene a su esperada hija Cielo en brazos. La pequeña llegó al mundo en un sanatorio de Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina.

“Una imagen muy especial acompañó este hermoso momento: los doctores Horacio Medina y Néstor Aparicio, fanáticos de Sarmiento, estuvieron presentes en el nacimiento con la cofia del Verde y recibieron una camiseta de regalo de parte de Junior”, se puede leer en la cuenta de Instagram del Club Atlético Sarmiento.

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Junior Marabel y Moni Santacruz se comprometieron el 30 de noviembre de 2022 y unieron sus vidas en matimonio el 13 de diciembre 2025. Y, hace pocas horas, la pareja ya dio la bienvenida a la tierna Cielo.