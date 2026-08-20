El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a vivir al Reino Unido

Harry y Meghan Markle junto a sus hijos Archie (7) y Lilibeth (5) estarían a punto de volver a residir en Reino Unido, luego de seis años viviendo en Montecito, California (Estados Unidos).
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Cuentan los que saben que la familia del príncipe Harry se mudará en los próximos días. Pero, dicen que los duques de Sussex no vivirán en un palacio ni desempañarían las funciones oficiales como miembros de la realeza británica, que habían abandonado en 2020.
Meghan Markle y Harry de Inglaterra ya tendrían una casa que les espera con todas las comodidades. Y, aunque no se sabe dónde específicamente residirán con sus dos hijos, lo más aprobable es que lo hagan fuera de la ciudad de Londres.
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Además, medios internacionales aseguran que los niños Archie y Lilibet ya comenzarán las clases en una escuela británica, en setiembre próximo.
Hasta ahora, la pareja conformada por Harry de Inglaterra y Meghan Markle no ha confirmado la mudanza de su familia de Estados Unidos al Reino Unido, pero los medios británicos aseguran que en pocas semanas más ya se instalarán en el país que vio nacer al duque de Sussex.