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27 de agosto de 2026 a la - 17:01

Sandra Bullock y Nicole Kidman, diosas en la premier de Practical Magic 2 en Londres

¡Siempre diosas! Sandra Bullock y Nicole Kidman en la red carpet del estreno europeo de la película Practical Magic 2. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
¡Siempre diosas! Sandra Bullock y Nicole Kidman en la red carpet del estreno europeo de la película Practical Magic 2. (EFE/EPA/ANDY RAIN) ANDY RAIN

Las icónicas actrices Sandra Bullock y Nicole Kidman deslumbraron en la premier de Practical Magic 2. Más diosas que nunca, las artistas pasaron por la red carpet del Odeon Luxe Leicester Square en Londres.

Por ABC Color

Las famosas actrices Sandra Bullock (62) y Nicole Kidman (59) se llevaron todos los flashes en el estreno del filme Practical Magic 2. La cita fue en el emblemático cine Odeon Luxe Leicester Square, en Londres (Reino Unido).

Sandra Bullock y Nicole Kidman llegaron así de espléndidas a la premier de Practical Magic 2. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
Sandra Bullock y Nicole Kidman llegaron así de espléndidas a la premier de Practical Magic 2. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

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Bellas como pocas, las siempre diosas Sandra Bullock y Nicole Kidman deslumbraron en la premier londinense de la esperada secuela que pronto llegará a todas las salas de cine.

¡Bella! Sandra Bullock enfundada en un vestido animal print con la firma de Givenchy. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
¡Bella! Sandra Bullock enfundada en un vestido animal print con la firma de Givenchy. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

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Sandra Bullock se decantó por un vestido con estampado animal print para su reaparición en una alfombra roja. La prenda fue diseñada por Sarah Burton para la firma Givenchy y le quedaba fantástica.

¡Encantadora! Nicole Kidman lució un traje de Chanel en el estreno de Practical Magic 2 en Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
¡Encantadora! Nicole Kidman lució un traje de Chanel en el estreno de Practical Magic 2 en Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

Por su parte, Nicole Kidman llegó al Odeon Luxe Leicester Square de Londres con un outfit hecho a su medida, un traje con cadenas y lentejuelas de la marca de lujo Chanel que la dejaba aún más bella.