Sandra Bullock y Nicole Kidman, diosas en la premier de Practical Magic 2 en Londres

Las famosas actrices Sandra Bullock (62) y Nicole Kidman (59) se llevaron todos los flashes en el estreno del filme Practical Magic 2. La cita fue en el emblemático cine Odeon Luxe Leicester Square, en Londres (Reino Unido).

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Bellas como pocas, las siempre diosas Sandra Bullock y Nicole Kidman deslumbraron en la premier londinense de la esperada secuela que pronto llegará a todas las salas de cine.

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Sandra Bullock se decantó por un vestido con estampado animal print para su reaparición en una alfombra roja. La prenda fue diseñada por Sarah Burton para la firma Givenchy y le quedaba fantástica.

Por su parte, Nicole Kidman llegó al Odeon Luxe Leicester Square de Londres con un outfit hecho a su medida, un traje con cadenas y lentejuelas de la marca de lujo Chanel que la dejaba aún más bella.