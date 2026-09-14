¡Mirtha Legrand ya está en su casa tras recibir el alta médica!

La icónica conductora argentina Mirtha Legrand ya se encuentra en el calor de su hogar en Buenos Aires, tras recibir el alta médica luego de estar internada desde el pasado lunes 7 de setiembre por un cuadro bronquial.

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El nuevo parte médico del sanatorio donde se encontraba hospitalizada expresa: “La señora Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”.

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“Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días”, destaca el informe que lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

Por su parte, la familia de La Chiqui publicó un comunicado en las historias de Instagram de la casi centenario comunicadora argentina.

“La señora Mirtha Legrand y su familia desean expresar su más sincero e infinito agradecimiento al Sanatorio Mater Dei, así como a todo su cuerpo médico y personal administrativo. El servicio de enfermeras y al doctor Guillermo Semeniuk. Destacan de manera muy especial el ato grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”, se puede leer en el comunicado que la familia Legrand-Tinayre.