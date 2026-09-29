Letizia de España y Brigitte Macron, duelo de estilos en Madrid

Un verdadero duelo de estilos fue el que se vio hace unas horas en el encuentro entre la reina Letizia y Brigitte Macron en el Palacio Real de Madrid. Ambas lucieron elegantes y distinguidas con sus delicados outfits.

La reina Letizia de España se decantó por un vestido gris perla con bordados florales y maxilazo al cuello, un diseño de la casa de alta costura española Pertegaz que complementó con un par de calzados de Massimo Dutti. Por su parte, Brigitte Macron eligió un vestido midi en tono rosa y un tapado a juego que llevaba la firma de Louis Vuitton y unos zapatos en nude.

Lea más: La reina Letizia, una verdadera “Lady in red” en Mallorca

“Visita de Estado del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron, a España para reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

Lea más: El rey Felipe y sus hijas no se perdieron el Gran Premio de España de Fórmula 1

“Recibimiento oficial por parte de los Reyes en el Palacio Real de Madrid y desfile militar de la Guardia Real. Almuerzo ofrecido por los Reyes en honor del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron, en el Palacio de La Zarzuela”, destaca la publicación en redes de la Casa Real de España.