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29 de septiembre de 2026 a la - 13:48

Letizia de España y Brigitte Macron, duelo de estilos en Madrid

¡Distinguidas! La reina Letizia recibe a Brigitte Macron, esposa del presidente francés, durante una ceremonia oficial a su llegada al Palacio Real de Madrid el 29 de septiembre de 2026. El presidente francés, Emmanuel Macron, realiza una visita oficial de dos días a España. (Ludovic MARIN / AFP)
¡Distinguidas! La reina Letizia recibe a Brigitte Macron, esposa del presidente francés, durante una ceremonia oficial a su llegada al Palacio Real de Madrid el 29 de septiembre de 2026. El presidente francés, Emmanuel Macron, realiza una visita oficial de dos días a España. (Ludovic MARIN / AFP)121944+0000 LUDOVIC MARIN

La reina Letizia de España y la primera dama francesa Brigitte Macron se destacaron por sus elegantes looks al encontrarse en Madrid con motivo de la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa a tierra española.

Por ABC Color
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Un verdadero duelo de estilos fue el que se vio hace unas horas en el encuentro entre la reina Letizia y Brigitte Macron en el Palacio Real de Madrid. Ambas lucieron elegantes y distinguidas con sus delicados outfits.

La reina Letizia y la primera dama gala, Brigitte Macron, este martes durante una visita de Estado de dos días en la que el presidente Emmanuel Macron y su mujer se reunirán con Felipe VI y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, además de participar en un foro económico y en un encuentro sobre juventud y redes sociales, entre otras citas. (EFE/J.J. Guillén)
La reina Letizia y la primera dama gala, Brigitte Macron, este martes durante una visita de Estado de dos días en la que el presidente Emmanuel Macron y su mujer se reunirán con Felipe VI y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, además de participar en un foro económico y en un encuentro sobre juventud y redes sociales, entre otras citas. (EFE/J.J. Guillén)

La reina Letizia de España se decantó por un vestido gris perla con bordados florales y maxilazo al cuello, un diseño de la casa de alta costura española Pertegaz que complementó con un par de calzados de Massimo Dutti. Por su parte, Brigitte Macron eligió un vestido midi en tono rosa y un tapado a juego que llevaba la firma de Louis Vuitton y unos zapatos en nude.

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Los reyes Felipe VI y Letizia junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron y a su esposa, Brigitte Macron, quienes inician este martes una visita de Estado de dos días. (EFE/J.J. Guillén)
Los reyes Felipe VI y Letizia junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron y a su esposa, Brigitte Macron, quienes inician este martes una visita de Estado de dos días. (EFE/J.J. Guillén)

“Visita de Estado del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron, a España para reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

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La reina Letizia y Brigitte Macron con sus elegantes tenidas. (EFE/J.J. Guillén)
La reina Letizia y Brigitte Macron con sus elegantes tenidas. (EFE/J.J. Guillén)

“Recibimiento oficial por parte de los Reyes en el Palacio Real de Madrid y desfile militar de la Guardia Real. Almuerzo ofrecido por los Reyes en honor del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron, en el Palacio de La Zarzuela”, destaca la publicación en redes de la Casa Real de España.