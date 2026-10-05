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05 de octubre de 2026 a la - 11:22

Vivian Benítez cumplió 56: “Qué maravilla haber llegado hasta aquí”

Catorce mujeres sonrientes, algunas abrazan un carrito dorado, en un lujoso lobby decorado con plantas y colores claros.
Vivian Benítez, Miss Paraguay 1991, rodeada de familiares y amigas en el festejo de su cumpleaños número 56. Instagram/Vivian Benítez

Vivian Benítez, Miss Paraguay 1991, llegó a los 56 años de vida y se mostró muy agradecida. “Siento que estoy disfrutando mis años, mi historia, la sabiduría de lo vivido”, expresó en las redes la eterna reina de belleza.

Por ABC Color
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“Qué privilegio cumplir años, qué aventura y qué maravilla haber llegado hasta aquí. Gracias a los amores de mi vida por tanto cariño, sorpresas y pura alegría. Fue un día muy especial. Gracias a mi linda comunidad en redes por sus mensajes con buenos deseos”, comenzó escribiendo Vivian Benítez en su cuenta de Instagram tras recibir su nuevo año de vida rodeada de sus seres queridos.

Mujer de blusa roja sonriente e inclinada, hombre canoso tocando su cabeza con gesto afectuoso en elegante restaurante.
La cumpelañera Vivian Benítez recibiendo un tierno beso de su esposo Federico Robinson. (Instagram/Vivian Benítez)

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Mujeres sonrientes en ambiente festivo: una con uniforme negro sosteniendo un pastel, otra de prenda blanca sonriendo y una de rojo disfrutando.
Vivian Benítez, a punto de apagar la vela de la tradicional torta de cumpleaños, junto a su madre Virginia Brizuela de Benítez. (Instagram/Vivian Benítez)

La eterna Miss Paraguay Vivian Benítez expresó emocionada al cumplir 56 años: “Siento que estoy disfrutando mis años, mi historia, la sabiduría de lo vivido, la valentía de elegir solamente lo que me hace bien y esa certeza de que hay que vivir intensamente y honrarse a uno mismo para ser feliz”.

Mujer de cabello largo y oscuro en blusa blanca sonríe junto a hombre de cabello corto y camiseta negra en salón con arte.
Vivian Benítez con su hijo Antonio Dos Santos. (Instagram/Vivian Benítez)

“Esta travesía es un regalo hermoso, por eso creo que tenemos que celebrarnos, reír y no darle importancia a lo que realmente no amerita. La vida es hoy”, se puede leer al final del posteo de la cumpleañera Vivian Benítez.