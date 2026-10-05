Vivian Benítez cumplió 56: “Qué maravilla haber llegado hasta aquí”

“Qué privilegio cumplir años, qué aventura y qué maravilla haber llegado hasta aquí. Gracias a los amores de mi vida por tanto cariño, sorpresas y pura alegría. Fue un día muy especial. Gracias a mi linda comunidad en redes por sus mensajes con buenos deseos”, comenzó escribiendo Vivian Benítez en su cuenta de Instagram tras recibir su nuevo año de vida rodeada de sus seres queridos.

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La eterna Miss Paraguay Vivian Benítez expresó emocionada al cumplir 56 años: “Siento que estoy disfrutando mis años, mi historia, la sabiduría de lo vivido, la valentía de elegir solamente lo que me hace bien y esa certeza de que hay que vivir intensamente y honrarse a uno mismo para ser feliz”.

“Esta travesía es un regalo hermoso, por eso creo que tenemos que celebrarnos, reír y no darle importancia a lo que realmente no amerita. La vida es hoy”, se puede leer al final del posteo de la cumpleañera Vivian Benítez.