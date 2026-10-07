De Zendaya a Emma Stone, las celebridades presentes en el desfile de Louis Vuitton en París
La presentación de la colección femenina de Louis Vuitton en el marco de la Semana de la Moda de París reunió a varias celebridades. Zendaya, Emma Stone y Ana de Armas estuvieron entre las famosas invitadas al desfile.
Ayer, martes 6 de octubre, las celebridades dijeron presente en la cita con la moda de la afamada firma Louis Vuitton. El desfile de presentación de la colección femenina Primavera-Verano 2027 se dio en el marco de laSemana de la Moda de París.
Celebridades de la talla de las actrices estadounidenses Zendaya y Emma Stone acudieron radiantes al Museo del Louvre para ser parte del show de Louis Vuitton y se robaron todos los flashes con sus estilismos.