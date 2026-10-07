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07 de octubre de 2026 a la - 09:39

De Zendaya a Emma Stone, las celebridades presentes en el desfile de Louis Vuitton en París

¡Radiante! Zendaya llegando al desfile de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton en París. (LOU BENOIST / AFP)
¡Radiante! Zendaya llegando al desfile de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton en París. (LOU BENOIST / AFP)170356+0000 LOU BENOIST

La presentación de la colección femenina de Louis Vuitton en el marco de la Semana de la Moda de París reunió a varias celebridades. Zendaya, Emma Stone y Ana de Armas estuvieron entre las famosas invitadas al desfile.

Por ABC Color
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Ayer, martes 6 de octubre, las celebridades dijeron presente en la cita con la moda de la afamada firma Louis Vuitton. El desfile de presentación de la colección femenina Primavera-Verano 2027 se dio en el marco de la Semana de la Moda de París.

La famosa actriz Emma Stone también dijo presente en el desfile de Louis Vuitton en el marco del Paris Fashion Week. (LOU BENOIST / AFP)
La famosa actriz Emma Stone también dijo presente en el desfile de Louis Vuitton en el marco del Paris Fashion Week. (LOU BENOIST / AFP)

Celebridades de la talla de las actrices estadounidenses Zendaya y Emma Stone acudieron radiantes al Museo del Louvre para ser parte del show de Louis Vuitton y se robaron todos los flashes con sus estilismos.

La actriz cubano-española Ana de Armas y el cantante venezolano Alberto «Beto» Montenegro llegando al desfile de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton, en el marco de la Semana de la Moda de París. (LOU BENOIST / AFP)
La actriz cubano-española Ana de Armas y el cantante venezolano Alberto «Beto» Montenegro llegando al desfile de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton, en el marco de la Semana de la Moda de París. (LOU BENOIST / AFP)

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El actor y cantante estadounidense Jaden Smith no se perdió la presentación de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton en la capital francesa. (LOU BENOIST / AFP)
El actor y cantante estadounidense Jaden Smith no se perdió la presentación de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton en la capital francesa. (LOU BENOIST / AFP)

La actriz Ana de Armas y el cantante venezolano Alberto Montenegro, así como el actor Jaden Smith también llegaron hasta la capital francesa para la presenciar el desfile de Louis Vuitton.

La actriz estadounidense Keri Russell también fue una de las invitadas especiales al desfile de Louis Vuitton en el Paris Fashion Week. (LOU BENOIST / AFP)
La actriz estadounidense Keri Russell también fue una de las invitadas especiales al desfile de Louis Vuitton en el Paris Fashion Week. (LOU BENOIST / AFP)

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La actriz francesa Noemie Merlant a su arribo al Louis Vuitton Women's Spring/Summer 2027 collection fashion show en París. (LOU BENOIST / AFP)
La actriz francesa Noemie Merlant a su arribo al Louis Vuitton Women's Spring/Summer 2027 collection fashion show en París. (LOU BENOIST / AFP)

Keri Russell, Noemie Merlant y Mun Ka Young fueron otras actrices que no se perdieron el desfile de la colección femenina Primavera-Verano 2027 de Louis Vuitton.

La actriz surcoreana Mun Ka Young saluda a su llegada al desfile de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton, en el marco de la Semana de la Moda de París. (LOU BENOIST / AFP)
La actriz surcoreana Mun Ka Young saluda a su llegada al desfile de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton, en el marco de la Semana de la Moda de París. (LOU BENOIST / AFP)