De Zendaya a Emma Stone, las celebridades presentes en el desfile de Louis Vuitton en París

Ayer, martes 6 de octubre, las celebridades dijeron presente en la cita con la moda de la afamada firma Louis Vuitton. El desfile de presentación de la colección femenina Primavera-Verano 2027 se dio en el marco de la Semana de la Moda de París.

Celebridades de la talla de las actrices estadounidenses Zendaya y Emma Stone acudieron radiantes al Museo del Louvre para ser parte del show de Louis Vuitton y se robaron todos los flashes con sus estilismos.

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La actriz Ana de Armas y el cantante venezolano Alberto Montenegro, así como el actor Jaden Smith también llegaron hasta la capital francesa para la presenciar el desfile de Louis Vuitton.

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Keri Russell, Noemie Merlant y Mun Ka Young fueron otras actrices que no se perdieron el desfile de la colección femenina Primavera-Verano 2027 de Louis Vuitton.