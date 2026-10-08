Marco Antonio Solís y sus 36 años con Cristy: “Este ser maravilloso que me cambió positivamente la vida”

El cantante mexicano Marco Antonio Solís es un romántico empedernido y, una vez más, lo demostró al escribir unas emotivas líneas al celebrar el inicio de su historia de amor con su esposa Cristy Salas, hace ya casi cuatro décadas.

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“Es increíble cómo el amor nos encuentra sin buscarlo, lo único que necesitamos es estar abiertos a él siempre, sin miedos, sin prejuicios ,sin cargas del pasado en nuestro corazón”, reflexionó Marco Antonio Solís al tiempo de destacar: “Así conocí un día como hoy hace 36 años, a este ser maravilloso que me cambió positivamente la vida”.

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“Hay mucho y de todo el el mundo, pero el habernos encontrado ha sido encontrar un tesoro que nos pertenecía a los dos y a nadie más, Cristy. ¡Gracias Dios, gracias universo, gracias vida!“, expresó emocionado Marco Antonio Solís.