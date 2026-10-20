Paola Hermann, Vivian Benítez y Ana Victoria Schaerer vivieron días mágicos en Punta del Este

Paola Hermann, Vivian Benítez y Ana Victoria Schaerer vivieron días mágicos en Punta del Este

La exmodelo Paola Hermann y las exreinas de belleza Ana Victoria Schaerer y Vivian Benítez se dieron una escapada a Punta del Este. Desde Uruguay las tres diosas eternas compartieron bellas postales. ¡Adelante!