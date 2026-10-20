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20 de octubre de 2026 - 13:09

Paola Hermann, Vivian Benítez y Ana Victoria Schaerer vivieron días mágicos en Punta del Este

Paola Hermann en camiseta blanca y poncho rojo, Ana Victoria Schaerer en poncho blanco y Vivian Benítez en poncho negro, todas sonriendo en una escalera de piedra.
¡Amigas son las amigas! Paola Hermann, Ana Victoria Schaerer y Vivian Benítez compartiendo un momento relajado en un ambiente natural en Punta del Este. Instagram/Paola Hermann

La exmodelo Paola Hermann y las exreinas de belleza Ana Victoria Schaerer y Vivian Benítez se dieron una escapada a Punta del Este. Desde Uruguay las tres diosas eternas compartieron bellas postales. ¡Adelante!

Por ABC Color
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Amigas desde hace décadas, Paola Hermann, Vivian Benítez y Ana Victoria Schaerer hicieron un viajecito de chicas. ¿El destino elegido? Punta del Este, Uruguay.

A orillas del Atlántico, la exmodelo Pao Hermann, la Miss Paraguay 1989 Ana Victoria Schaerer y la Miss Paraguay 1991 Vivian Benítez vivieron días mágicos e inolvidables.

Paola Hermann con suéter gris y Vivian Benítez con suéter blanco, ambas con gafas de sol y sonrisas, sentadas junto a yates.
Paola Hermann y Vivian Benítez sentadas en el puerto esteño, luciendo relajadas y felices. (Instagram/Paola Hermann)

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“‘Las mujeres juntas somos invencibles, pero solas somos muy vulnerables’ Isabel Allende. Días de mucho amor y paz”, escribió Paola Hermann desde Punta del Este junto a bellas postales que tienen como protagonistas a las tres diosas eternas.

Mujer rubia con gafas de sol y prenda clara sonríe junto a dos amigas en un puerto con yates de fondo.
¡Siempre hermosas! Paola Hermann, Vivian Benítez y Ana Victoria Schaerer en el puerto de Punta del Este. (Instagram/Paola Hermann)

Vivian Benítez también compartió en las redes imágenes donde se la ve con Pao Hermann y Ana Schaerer. “Amigas, risas, anécdotas, metidas de pata, comer rico, volver a ser niñas y construir memorias inolvidables. De eso se trata”, expresó la Miss Paraguay 1991.

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Dos mujeres sonrientes entrelazan sus manos en una mesa de café, una lleva chal rojo y la otra un abrigo claro, en un ambiente acogedor.
Paola Hermann y Ana Victoria Schaerer compartiendo un momento de risas en un café. (Instagram/Paola Hermann)

“¡Punta del Este me encantás! Sueño cumplido con amigas del alma", se puede leer en la cuenta de Instagram de Ana Victoria Schaerer, quien en otro posteo destacó emocionada: “Días que acarician el alma y quedan guardados en el corazón”.