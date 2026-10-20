Paola Hermann, Vivian Benítez y Ana Victoria Schaerer vivieron días mágicos en Punta del Este

Amigas desde hace décadas, Paola Hermann, Vivian Benítez y Ana Victoria Schaerer hicieron un viajecito de chicas. ¿El destino elegido? Punta del Este, Uruguay.
A orillas del Atlántico, la exmodelo Pao Hermann, la Miss Paraguay 1989 Ana Victoria Schaerer y la Miss Paraguay 1991 Vivian Benítez vivieron días mágicos e inolvidables.
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“‘Las mujeres juntas somos invencibles, pero solas somos muy vulnerables’ Isabel Allende. Días de mucho amor y paz”, escribió Paola Hermann desde Punta del Este junto a bellas postales que tienen como protagonistas a las tres diosas eternas.
Vivian Benítez también compartió en las redes imágenes donde se la ve con Pao Hermann y Ana Schaerer. “Amigas, risas, anécdotas, metidas de pata, comer rico, volver a ser niñas y construir memorias inolvidables. De eso se trata”, expresó la Miss Paraguay 1991.
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“¡Punta del Este me encantás! Sueño cumplido con amigas del alma", se puede leer en la cuenta de Instagram de Ana Victoria Schaerer, quien en otro posteo destacó emocionada: “Días que acarician el alma y quedan guardados en el corazón”.