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21 de octubre de 2026 - 11:49

El príncipe Harry desea reconciliarse con la familia real británica

El príncipe Harry expresó su deseo de reconciliarse con la familia real británica.
El príncipe Harry expresó su deseo de reconciliarse con la familia real británica.NEIL HALL

Harry de Inglaterra rompió el silencio sobre su relación con la familia real británica y expresó que desea reconciliarse con su padre Carlos III y su hermano William. La declaración la hizo en una entrevista con la revista GQ.

Por ABC Color
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El duque de Sussex, Harry, confesó que le gustaría volver a tener una buena relación con el rey Carlos III y el príncipe William de Inglaterra.

Tras seis años de distanciamiento de la familia real británica, el príncipe Harry desea reconciliarse con su padre y su hermano mayor.

Harry y su esposa Meghan Markle en su reciente visita a Nottingham. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Harry y su esposa Meghan Markle en su reciente visita a Nottingham. (EFE/EPA/NEIL HALL)

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En una entrevista con la revista GQ, Harry habló de su relación con la familia real de Inglaterra y aseguró que “con todo lo que está ocurriendo en el mundo, lo más importante es reconciliarse”.

El príncipe Harry además destacó: “Ya hay suficiente drama en el mundo y en la vida de las personas como para seguir lidiando con conflictos familiares”.

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Harry junto a su esposa Meghan Markle y sus hijos Lilibet y Archie regresaron a vivir al Reino Unido hace dos meses. El hijo menor de Lady Di ya se ha reunido con su padre Carlos, pero según medios internacionales, aún no lo hizo con su hermano William.