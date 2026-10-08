Antonela Roccuzzo y el conmovedor mensaje dirigido a Messi: “Siempre con vos”

“Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas. Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años”, comenzó escribiendo Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram en el mensaje dedicado a Lionel Messi.

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“Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta”, destacó la esposa de Messi en las redes sociales junto a las postales donde se ve a la rosarina, al ahora exfutbolista de la Selección de Argentina y también a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

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Y, por supuesto, Antonela Roccuzzo se mostró muy agradecida por ser la compañera de vida de Leo Messi. “Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. ¡Gracias por enseñarnos tanto! Te amamos, Leo. Siempre con vos", se puede leer al final del emotivo texto.