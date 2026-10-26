El vori vori llegó a MasterChef Celebrity Argentina

La gastronomía paraguaya estuvo presente anoche en el programa MasterChef Celebrity Argentina y uno de los platos preparados por los famosos participantes fue el vori vori.

La velada llamada “La Noche Paraguaya” comenzó cuando la conductora Wanda Nara dio la bienvenida a los bailarines que danzaron “Galopera” en set de Telefe y, luego, las celebridades comenzaron a elaborar “La mejor sopa del mundo”.

La participante Karina Mazzocco explicó que doró bien el pollo y que cocinó con la piel porque sigue a “una señora que cocina en Paraguay con los huesos para que de mucho sabor y con la piel”. El plato de vori vori anoche le dio la primera medalla plateada a la actriz y presentadora argentina.

La actriz y comediante Lizzy Tagliani también hizo nuestro plato típico y recordó a su mamá al preparar el menú paraguayo: “Me viene la imagen de mi vieja cocinando el vori vori, pero era un caldo de gallina eterno”.

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El actor Nazareno Casero fue otro participante de MasterChef Celebrity Argentina que elaboró nuestro vori vori y hasta le puso nombre a su creación culinaria. La llamó “Puro Payé” porque explicó que “payé es la magia y el encanto guaraní”.

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MasterChef Celebrity Argentina brindó un homenaje a la gastronomía de nuestro país y el exigente jurado compuesto por Maru Botana, Adrián Betular y Germán Martitegui fue el encargado de probar y evaluar los platos paraguayos preparados por los famosos del vecino país.