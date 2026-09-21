Taste Atlas 2026: el vori vori se vuelve a posicionar como el mejor plato del mundo y la mejor sopa

TasteAtlas es una guía gastronómica y de viajes en línea que reúne platos tradicionales, ingredientes locales y restaurantes de distintas partes del mundo. La misma volvió a consagrar al vori vori como el mejor plato del mundo, por encima de platos como la pizza napolitana y otros icónicos sabores italianos.
También volvió a ser calificada como la mejor sopa del mundo, superando al ramen. Tiene una calificación de 4,7 de 5.
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Por qué el vori vori es la mejor sopa del mundo
Según TasteAtlas, el vori-vori es una “sopa tradicional paraguaya preparada con pequeñas bolitas de harina de maíz y queso, cocidas en un caldo que suele llevar pollo, verduras y hierbas”.
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El sitio destaca que es un plato extendido tanto en zonas rurales como urbanas del país y señala su vínculo con el uso tradicional del maíz y las aves en la cocina paraguaya. Las bolitas absorben parte del caldo sin perder su forma, lo que aporta a la sopa una textura espesa y característica.