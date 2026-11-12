Daddy Yankee fue homenajeado como Persona del Año en los Latin Grammy

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, recibió el galardón Persona del Año en los Latin Grammy 2026 en el marco de una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el MGM Grand Hotel & Casino en Las Vegas.

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“¡Una trayectoria que sigue haciendo historia! Celebramos a Daddy Yankee, Nuestra Persona del Año 2026, por sus contribuciones y el impacto de su música en la industria latina", se puede leer en la cuenta de Instagram The Latin Recording Academy.

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En la noche más que especial Daddy Yankee estuvo muy bien acompañado de su madre, Rosa Rodríguez. Ambos llegaron muy elegantes y con looks coordinados a la gala de Persona del Año de los Grammy Latinos 2026.

“Daddy Yankee recibió de manos de J Balvin y LL COOL J el reconocimiento como Persona del Año 2026. Un homenaje a su trayectoria y sus grandes contribuciones a la música latina”, expresa otra publicación de The Latin Recording Academy en la red social de la camarita.