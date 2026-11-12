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12 de noviembre de 2026 - 11:31

Daddy Yankee fue homenajeado como Persona del Año en los Latin Grammy

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee, homenajeado, habla en el escenario durante la gala de la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas, Nevada. (VALERIE MACON / AFP)
El cantante puertorriqueño Daddy Yankee, homenajeado, habla en el escenario durante la gala de la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas, Nevada. (VALERIE MACON / AFP)072012+0000 VALERIE MACON

El cantante y compositor Daddy Yankee (50) fue homenajeado anoche como Persona del Año en los Premios Latin Grammy 2026. La distinción la recibió de manos de J Balvin y LL COOL J.

Por ABC Color
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Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, recibió el galardón Persona del Año en los Latin Grammy 2026 en el marco de una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el MGM Grand Hotel & Casino en Las Vegas.

El cantante colombiano J Balvin, el homenajeado —el cantante puertorriqueño Daddy Yankee— y el rapero estadounidense LL Cool J en el escenario durante la gala de la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. (VALERIE MACON / AFP)
El cantante colombiano J Balvin, el homenajeado —el cantante puertorriqueño Daddy Yankee— y el rapero estadounidense LL Cool J en el escenario durante la gala de la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. (VALERIE MACON / AFP)

Lea más: Latin Grammy 2026: ¿contra quiénes compite “La huella de las cuerdas”, de Berta Rojas, en sus tres nominaciones?

“¡Una trayectoria que sigue haciendo historia! Celebramos a Daddy Yankee, Nuestra Persona del Año 2026, por sus contribuciones y el impacto de su música en la industria latina", se puede leer en la cuenta de Instagram The Latin Recording Academy.

Daddy Yankee posa junto a su madre Rosa Rodríguez Cintrón en la alfombra roja de Persona del Año de los Latin Grammy 2026 en Las Vegas (EE.UU.). (EFE/ Omar Alonso)
Daddy Yankee posa junto a su madre Rosa Rodríguez Cintrón en la alfombra roja de Persona del Año de los Latin Grammy 2026 en Las Vegas (EE.UU.). (EFE/ Omar Alonso)

Lea más: Latin Grammy recordará a la cantante paraguaya Alma María Vaesken de Los 3 Sudamericanos

En la noche más que especial Daddy Yankee estuvo muy bien acompañado de su madre, Rosa Rodríguez. Ambos llegaron muy elegantes y con looks coordinados a la gala de Persona del Año de los Grammy Latinos 2026.

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee actuando en el escenario durante la gala «Persona del Año» de la Academia Latina de la Grabación 2026, en el marco de la Semana Latin GRAMMY en Las Vegas, Nevada, EE. UU. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
El cantante puertorriqueño Daddy Yankee actuando en el escenario durante la gala «Persona del Año» de la Academia Latina de la Grabación 2026, en el marco de la Semana Latin GRAMMY en Las Vegas, Nevada, EE. UU. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

“Daddy Yankee recibió de manos de J Balvin y LL COOL J el reconocimiento como Persona del Año 2026. Un homenaje a su trayectoria y sus grandes contribuciones a la música latina”, expresa otra publicación de The Latin Recording Academy en la red social de la camarita.

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