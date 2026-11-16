Nelson Haedo Valdez se mostró más enamorado y feliz que nunca al celebrar la vida de su esposa Tynka Mescheder. El exjugador de la Albirroja publicó un emotivo mensaje en las redes dedicado a la madre de sus tres hijos.

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“Hoy está de cumple mi mejor compañera, mi mejor amiga, el amor que Dios me dio en esta maravillosa vida”, escribió Nelson Haedo Valdez en su cuenta de Instagram junto a unas bellas postales que tienen como protagonista a Tynka.

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“Amor, le pido a Dios que te siga bendiciendo con mucha salud por sobre todas las cosas y que seas siempre feliz”, continuó expresando Nelson Haedo Valdez al tiempo de destacar: “Soy muy afortunado de tenerte en mi vida y gracias por ser el sostén cotidiano de nuestra pequeña y hermosa familia. Te amamos infinitamente”.