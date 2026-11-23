Para Adela Mercado ayer no fue un domingo más, fue un día muy especial. ¿El motivo? Recibió un emotivo reconocimiento a su carrera en los medios de comunicación en la ciudad que la vio dar sus primeros pasos en el mundo periodístico.

La conductora de Cardinal Romance, Adela Mercado fue homenajeada en el marco de la quinta edición de “Hizo Historia Award Gala″. La ceremonia tuvo lugar en el Nobile Hotel & Convention de Ciudad del Este.

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Adela Mercado, el primer rostro femenino en la tevé en Alto Paraná, contó a ABC Digital cómo fue el conmovedor homenaje en vida que recibió: “Me sentí tan feliz, tan mimada. ¡Qué amor de gente, cómo las personas presentes me dieron un cariño increíble!”.

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“Hubo mucha gente que fue distinguida, me hicieron un sillón majestuoso para que me siente aparte con un fondo especial. Fue fenomenal lo que me hicieron sentir. Todos maravillados, todos sacándose fotos conmigo, no puedo creerlo”, siguió expresando Adela Mercado al rememorar lo vivido ayer domingo.

Adela Mercado: “Me emocioné, lloré”

“Yo me sentí en mi hogar, no en mi casa, en mi hogar. ¡Qué felicidad! Estaban mis familiares: mi mamá, una de mis hermanas, mis sobrinas, mi cuñada. Y, por supuesto, mucha gente a la que volví a ver después de 30 años", señaló feliz Adela Mercado al tiempo de confesar: “Me emocioné, lloré. Fue un momento muy lindo, muy único, fantástico”.

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“Ya me preocupa, cada vez me hacen más destaques y yo todavía digo que tengo mucho para dar todavía”, dijo Adela Mercado entre risas y aseguró: “Siento que tengo demasiadas cosas por delante para dar. Ahora como que reviví 20 años, impresionante”.