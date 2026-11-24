“¡Amor de mi vida! Sos la mujer que me cambió la vida por completo, la que me enseñó a amar de verdad, a cuidar y valorar a una persona como nunca antes", expresó el futbolista Óscar Romero en sus historias de Instagram al felicitar a su esposa Jani González por su nueva vuelta al sol.

Luego, el enamorado marido Óscar Romero continuó destacando: “Te amo más que ayer y menos que mañana. Gracias por hacerme tan feliz y por ser mi compañera de vida. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Te merecés toda la felicidad del mundo".

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Y, por supuesto, la cumpleañera Jani González compartió la publicación de su esposo Óscar Romero y escribió: “Gracias, amor de mi vida, por hacerme sentir especial hoy y siempre. Te amo inmensamente”.

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Óscar Romero y Jani González están en pareja hace 17 años y en diciembre próximo celebrarán su tercer aniversario de matrimonio. Los tortolitos son padres de Aitana Nicolle (2) y Gianlucca Nicolás (4 meses).