Jennifer Barreto (27) es madre de Penélope (7) y esposa de Jean Carlos Barreto. La flamante Miss Universo es una sicóloga oriunda de Puerto Rico y anoche marcó un antes y un después en el certamen al convertirse en la primera mamá en alzarse con la codiciada corona.

La Miss Universo 2026 Jennifer Barreto brilló en el escenario de la edición número 75 del certamen que se desarrolló en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

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La mamá y esposa Jennifer Barreto recibió la corona de manos de la Miss Universo 2025 Fátima Bosch en una noche histórica.

Durante la velada de gala, la sicóloga y trabajadora social no solo conquistó la sexta corona para Puerto Rico sino también para todas las madres del mundo, al demostrar que las mujeres pueden cumplir varios roles y convertir sus sueños en realidad.