Esta noche, desde las 22.00, se desarollará la gala final del Miss Universo 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, y la paraguaya Gretha Matiauda se prepara con todo para llevar en alto nuestra bandera tricolor.

“Hoy no subo al escenario del Miss Universe solamente con mi nombre, subo con la fuerza de Paraguay, con los sueños de una generación y con el orgullo de llevar nuestra bandera ante los ojos del universo”, expresó Gretha Matiauda a solo horas de la velada durante la cual la mexicana Fátima Bosch entregará su corona.

Lea más: La Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda ya está en Puerto Rico

“Llegué con preparación, disciplina, fe y la absoluta convicción de que Paraguay tiene todo para hacer historia. Esta noche no tengo miedo de soñar en grande. ¡Estoy lista para brillar, para dejar el corazón en ese escenario y demostrarle al mundo de qué estamos hechos los paraguayos!“, señaló orgullosa nuestra representante Gretha Matiauda.

Lea más: Gretha Matiauda intensifica su preparación rumbo al certamen Miss Universo 2026

“Que nuestra bandera se sienta, que nuestras voces se escuchen y que el universo conozca la grandeza de nuestra gente”, siguió escribiendo Gretha Matiauda al tiempo de destacar emocionada: “¡Vamos, Paraguay! Hoy soñamos juntos, hoy brillamos juntos. Rohayhu Paraguay. ¡Es nuestro momento!“.