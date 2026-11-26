Hailey Bieber nació en Tucson, Arizona, el 22 de noviembre de 1996. Así que, la esposa del famoso cantante Justin Bieber ya cumplió 30 años. Y, para festejarlo, la socialité y modelo se dio una escapadita con su marido a Las Bahamas.

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La blanca arena, el astro rey y el mar azul fueron la combinación perfecta para crear el mejor escenario de la celebración de cumpleaños de Hailey Bieber. Y, por supuesto, una fiesta nocturna al aire libre con fuegos artificiales coronó el festejo de la nueva vuelta al sol de la esposa de Justin Bieber y madre de Jack Blues (2).

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Según medios internacionales, a la celebración de la llegada a la tercera década de Hailey Bieber no faltaron las famosas hermanas Kendall y Kylie Jenner así como la modelo Camila Morrone.