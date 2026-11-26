María Victoria Amoroso y Diego Estigarribia están de luna de miel. ¿El destino elegido por los tortolitos? Curazao, una mágica isla ubicada en el sur del Caribe.

“Una isla que se ganó un lugarcito en nuestros corazones. Curazao”, escribió la recién casada Mavi Amoroso en su cuenta de Instagram junto a las fotografías de sus días a puro amor con su flamante esposo Diego Estigarribia.

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Mucha playa, arena y sol, además de salidas nocturas y románticos paseos convirtieron en inolvidable y única la luna de miel de Mavi Amoroso y Diego Estigarribia, a juzgar por lo que publicaron los esposos de estreno en sus redes sociales.

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Recordemos que Mavi Amoroso y Diego Estigarribia se comprometieron el 25 de noviembre de 2025, hace un año, y unieron sus vidas en matrimonio el pasado 26 de setiembre en una emotiva ceremonia.