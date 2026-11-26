La famosa colombiana Sofía Vergara llegó espléndida, vestida de azul, a la ceremonia durante la cual le brindaron un cálido y merecido homenaje. La cita fue en el paseo marítimo El Gran Malecón, en Barranquilla.

“¡Hoy rendimos homenaje a una estrella de Barranquilla, Sofía Vergara! Una mujer que con su talento, carisma y trayectoria ha llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto", se puede leer en la publicación en Instagram de la Alcaldía de Barranquilla.

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“Toty, este reconocimiento es una muestra del cariño, orgullo y admiración que te tenemos. ¡Barranquilla siempre será tu casa!“, destaca el posteo en redes.

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Sofía Vergara también conoció esa noche la monumental estatua, de 7,5 metros de altura y 5,5 toneladas de peso, que fue levantada en su honor en julio de 2025 en el Gran Malecón de Barranquilla

“Anoche fue como un sueño. ¡Gracias Barranquilla!“, escribió Sofía Vergara en su cuenta oficial de Instagram, donde la colombiana cosecha casi 36 millones de seguidores de todo el mundo.