La cantante argentina Martina “Tini” Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul posaron juntos en exclusiva para la portada de Vogue México y Latinoamérica, a solo tres semanas de su boda, que será el sábado 19 de diciembre. Las imágenes fueron captadas por el fotógrafo Sebastián Faena.

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En la cuenta de Instagram de Vogue Latinoamérica se puede leer: “‘Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento’, dice Tini Stoessel, divertida. Rodrigo de Paul muestra en su teléfono un boceto hecho por ella: los dos frente al altar, entre colores y naturaleza. ‘No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también’, explica la artista. Me lee un fragmento sobre lo que desean que vivan sus invitados. Cuando termina, Rodrigo le toma la mano, emocionado, y habla de invitarlos a ‘entrar a este mundo nuestro’”.

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“Ambos quieren tener una casa en Argentina, porque volver es importante para los dos. Tini Stoessel vive entre giras; Rodrigo De Paul, campeón del mundo con la selección argentina y jugador del Inter Miami, entre partidos. Los dos cuentan que están buscando cómo acomodar sus trabajos para encontrar tiempo juntos”, explica otro posteo compartido por Vogue Latinoamérica sobre la nota de tapa que tiene como protagonista a la famosa pareja argentina.

“‘Hay almuerzos o cenas, que son dos o tres horas en la mesa. O nos vamos a acostar y, de repente, vamos a lavarnos los dientes y media hora en el baño, nos ponemos a cantar’, dice él entre risas. ‘Hacemos karaoke’, interviene Tini”, destaca Vogue Latinoamérica en la red social de la camarita junto a las fotografías de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.