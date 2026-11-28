Ivonne Armoa, de 18 años y estudiante de Arquiectura, es la Miss Teen Wonderful Paraguay y desde hace unos días se encuentra en tierras salvadoreñas participando de la cuarta edición del Wonderful Teen International.

El certamen, que se desarrolla en El Salvador, inició el 22 de noviembre y culminará este domingo 29 con la gran gala final. Ivonne Armoa lleva en alto nuestra tricolor bandera en cada presentación y mañana no será la excepción, pues la joven oriunda de San Lorenzo se preparó integralmente para representar a Paraguay en el concurso Miss Teen Wonderful Internacional.

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“Con disciplina, perseverancia y un corazón lleno de sueños, nuestra reina se encuentra cada vez más cerca de vivir una experiencia inolvidable, llevando consigo la esencia, la cultura y la belleza de la mujer paraguaya”, destacó la cuenta de Instagram Miss Teen Wonderful Paraguay antes del viaje de Ivonne Armoa rumbo a El Salvador, donde hoy se encuentra representándonos.