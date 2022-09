En Central tiran y queman más de 7.000 kilos de tomates por falta de mercado

Más de 7.000 kilos de tomates de diferentes variedades cultivados en la ciudad industrial y portuaria, Villeta, están siendo quemados y tirados por falta de mercado. También son arrojados en una fosa para producir abono orgánico, además de ser puestos en bateas para alimentar a las gallinas, cerdos y vacas.

Víctor Leiva (43), productor de la compañía Cumbarity de Villeta, se dedica desde hace 6 años al cultivo de tomates, locotes y melón japonés. Este año plantó 12.000 plantines de tomates de los cuales más de 5.000 kilos ya fueron tirados y quemados por falta de mercado, generando una pérdida de G. 50 millones aproximadamente.

Costosa inversión y los tomates se pudren

Leiva manifestó que la plantación, compra de insumos, insecticidas, adquisición de cajas, materiales para embalar, flete, instalación de regadío y el pago al personal, demandó una inversión de unos G. 90 millones y que el margen de ganancia proyectado para el ejercicio 2022 era de G. 50 millones aproximadamente además de recuperarla inversión.

“Son muchos los factores que nos perjudican y uno de ellos es el contrabando. También es la falta de acompañamiento y planificación por parte del Estado. El Ministerio de Agricultura y Ganadería a nosotros jamás nos visitó, nunca nos dio una semilla, y creo que este es el último año que trabajaré en este rubro”, aseguró Leiva.

El productor agregó apenado que hace una semana quemaron toda la plantación con algunas frutas para evitar la acumulación de bacterias y plagas para que de esta manera el suelo sea reutilizado para la plantación de melón japonés.

“Se perdieron 12.000 plantines y los tomates fueron tirados, quemados y otros puestos en una fosa para abono. Comercializamos un poco, pero ya tiramos más de 5.000 kilos”, dijo Víctor Leiva, que cultivó en dos hectáreas.

Producción de tomates “está de luto”

Leiva explicó también el gran perjuicio que causa el creciente contrabando de tomates que provienen de Argentina. Agregó que el mercado local “está de luto” por esta razón.

“La producción de tomate está de luto por culpa del contrabando. Todos los productores estamos en la misma situación porque todos cultivamos en la misma fecha y el Gobierno no ataja el contrabando. Tiramos los tomates porque en el mercado de Abasto no querían comprar para que no se pierda en manos de ellos. No hay una planificación por parte del Estado, no nos acompañan, no hay salida en el mercado, no hay apoyo”, insistió.

Obligado a bajar el precio

Ignacio Areco, de 64 años, es productor de la compañía Naranjaisy, y este año también cultivó 12.000 plantines de tomates, pero prácticamente toda la producción se perdió generando un gran endeudamiento.

“El costo de los insecticidas son exagerados, muy altos y solo en eso tendré un perjuicio de G. 20 millones aproximadamente. Todo compramos nosotros, nunca nadie llegó a nuestra chacra”, afirmó Areco.

Agregó además que el principal punto de compra está en el mercado de Abasto, donde los compradores regatean el precio propuesto por el productor y estos, se ven obligados a abaratar el costo para que “la cosecha no se eche a perder”, aseguró.

“Desde hace más de 30 años me dedico a esto y por ahora el contrabando es demasiado y nos perjudica enormemente. Los productores necesitamos ser censados para que toda nuestra producción llegue a su meta y para que el Estado sepa que existimos”, sostuvo Areco que ya perdió más de 2.000 kilos de tomates.